Il ’Lamberto d’oro’ a Spilamberto: Orville Ferraretti premiato dai Cavalieri

È Orville Ferraretti, "il veterinario di Spilamberto" per antonomasia, il Lamberto d’Oro 2023. La premiazione è avvenuta ieri sera al centro "Famigli", da parte dell’associazione Ordine dei Cavalieri del Lamberto. Ogni anno i componenti dell’Ordine individuano una personalità locale che si è particolarmente distinta nella propria attività e gli conferiscono questo ambito riconoscimento. Per la prima volta ieri sera, oltre al Lamberto d’Oro, sono state conferite anche tre targhe di "Paladini di Lamberto" a cavalieri ed ex cavalieri dell’Ordine, quale ringraziamento per il lavoro svolto negli anni. Alla memoria una targa è stata assegnata al compianto Giuseppe Rosi, mentre le altre sono state conferite a Illias Aratri e Paolo Sola. Il presidente dell’Ordine, Simone Muratori, ha poi commentato: "Sul nome di Orville, fin da subito, c’è stato un consenso unanime".

m.ped.