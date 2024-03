"Il lavoro nero è in crescita"

"Il risultato dei controlli sui cantieri da parte dei carabieniri non ci stupisce, anzi conferma ciò che sosteniamo da tempo: il lavoro nero e insicuro in edilizia è ormai una consuetudine anche nel nostro territorio – afferma la segretaria generale della Filca Cisl Emilia Centrale Cinzia Zaniboni Zaniboni - Il boom dei cantieri per il superbonus 110% ha inevitabilmente portato a un forte incremento dei lavoratori impiegati nell’edilizia. Solo negli ultimi due anni nelle Casse edili di Modena sono stati registrati 1.726 lavoratori in più del biennio precedente. Un numero – dice la sindacalista Cisl - che pensiamo non corrisponda alla realtà dei lavoratori effettivamente presenti nei cantieri del nostro territorio".