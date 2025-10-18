"Il Lecce può metterci in difficoltà"

E’ anche il ‘derby’ tra i due tecnici che hanno portato il Sassuolo in serie A, il Lecce-Sassuolo che va in scena oggi pomeriggio al ‘via del mare’. Ma è soprattutto l’occasione, per il Sassuolo, di dare continuità ad una striscia di due vittorie consecutive che ha issato i neroverdi a metà classifica, e di dare una spallata ai salentini, che sono e restano potenziali avversari dei neroverdi in quello che è ‘l’altro campionato’, ovvero quello dove lo scudetto è la salvezza.

"Siamo pronti, abbiamo lavorato bene nel corso della pausa: si tratterà di mettere in campo umiltà e tenacia, oltre alla necessaria qualità, e di capire, da subito, che tipo di partita ci aspetta", ha detto alla vigilia l’allenatore del Sassuolo Fabio Grosso, cui la parentesi delle nazionali ha regalato certezze delle quali il tecnico neroverde, immaginiamo, avrebbe fatto volentieri a meno. Ha perso, Grosso, Muharemovic e Boloca, le cui assenze si aggiungono a quelle di Paz e Pieragnolo, ma ritrova Berardi e tanto basta a fargli manifestare la più ampia fiducia in un gruppo che sta trovando la sua identità.

"Ma – dice – può e deve ancora crescere: abbiamo pregi e difetti, come tutti, lavoriamo per esaltare i primi e limare i secondi, ben consapevoli che la strada è lunga e tortuosa e andrà affrontata soprattutto con equilibrio e tenendo i piedi per terra". Resta cauto, Grosso, né si scuote più di tanto quando gli si fa notare che quella di oggi è la sua panchina numero 50 a Sassuolo. Preferisce restare concentrato sul ‘suo’ Sassuolo e su un Lecce del quale dice di avere grande considerazione.

I salentini dell’ex Eusebio Di Francesco, in effetti, dopo un avvio difficile – un punto in quattro gare – si stanno ritrovando: hanno interrotto una serie negativa di tre sconfitte consecutive con un pari contro il Bologna e con la prima vittoria stagionale, in quel di Parma. "Vanno tenuti d’occhio, e affrontati con grande attenzione: quello di Eusebio, che conosco e stimo, è un collettivo che nelle sue gare mette intensità e organizzazione e – aggiunge Grosso – può causarci difficoltà. Oltre le quali, tuttavia, vogliamo andare".

Con un undici, a occhio, non lontanissimo da quello tipo: per Muharemovic al centro della difesa c’è Romagna, Berardi torna nel tridente e se lo spazio per eventuali sorprese dal 1’ c’è, tanto vale cercarlo nel possibile debutto dal 1’ di Thorstvedt: il norvegese sta crescendo, ha due settimane ‘pulite’ di allenamenti nelle gambe: stai a vedere che…

