Il libro anti-bulli fa il giro d’Italia: "Classi interessate al progetto"

Quando si parla di lotta al bullismo, Marco Baruffaldi è ormai un punto di riferimento, non solo nel Modenese ma a livello nazionale. Affetto da sindrome di down, il 27enne di Castelfranco Emilia, ha fatto i conti con la violenza psicologica e verbale dei bulli per tutta la durata della sua carriera scolastica, prima di prendersi la rivincita, dapprima a suon di note musicali, con il disco rap ’Siamo diversi tra noi’; successivamente, nel novembre dell’anno scorso, con la pubblicazione del libro ’Sfigatamente fortunato, il bello d’esser fuori’, un’autobiografia edita da Sigem in cui racconta, con un linguaggio semplice e vivace, la sua difficile esperienza scolastica e il modo in cui ha imparato a difendersi da chi lo tormentava. "Prima di iniziare a raccontarvi la mia storia – si legge nella sinossi del libro – vi vorrei porre una domanda: ma il bullo a bullizzare si diverte secondo voi?" I costi per la stampa e la pubblicazione del testo sono stati interamente coperti dalla famiglia e da alcuni sponsor ai quali sarà devoluta parte dei ricavi: Aps Prima gli ultimi, Lega del Filo d’oro, La Caramella Buona, Futura Infanzia Odv, Ceps, Progetto Genoma 21, Angeli di Ninfa, Accademia Tiberina e Associazione Angela Serra. "Marco ha una grandissima forza d’animo – racconta il padre, Arnaldo Baruffaldi – tuttavia il bullismo è un fenomeno ancora molto forte e fastidioso, contro cui combattiamo quotidianamente: oggi stesso dovremo denunciare l’aggressione di un ’leone da tastiera’ che ha insultato Marco su Tik Tok facendo riferimento alla sua disabilità. Siamo veramente stanchi di questi atteggiamenti". Il libro sta avendo grande successo e, sempre più spesso, Marco viene ospitato in scuole, associazioni e centri culturali per raccontare la sua esperienza. "Ci troviamo di fronte a un’autobiografia interamente scritta da un ragazzo con disabilità – prosegue Baruffaldi – finora abbiamo venduto 500 copie: credo che questo sia un fatto estremamente rilevante. Negli ultimi mesi, diverse scuole da tutta Italia ci hanno contattando per comprare il libro e incontrare Marco per ascoltare la sua storia, che può aiutare tutti quei ragazzi in difficoltà che non riescono a reagire di fronte al bullismo. Chiunque sia interessato, può scriverci al contatto [email protected].

Fortunatamente – conclude il padre – la missione di Marco è ormai apprezzata da molte persone, tanto che il 3 settembre è stato invitato a celebrare le nozze di due amici, Marco e Giovanna, al castello della Torricella di Ventoso, vicino a Scandiano: è felicissimo".

Jacopo Gozzi