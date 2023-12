Il libro di De Rezende, gioie e dolori sotto rete

Bruno Mossa De Rezende, capitano della nazionale brasiliana e di Modena Volley ospite questa sera alle 19 del centro sportivo di via Garibaldi di San Felice per la presentazione della sua biografia "Dal buio all’oro", un’autobiografia edita per Rizzoli, scritto con i giornalisti Gian Paolo Maini e Davide Romani. L’incontro organizzato da Radio Pico e dall’assessorato allo Sport del Comune di San Felice e Pro Loco, affronta il tema della rinascita, vero focus evidenziato nell’autobiografia. Cosa succede quando sei il palleggiatore della Nazionale del tuo Paese, una squadra che ha vinto tutto, e improvvisamente nella tua testa compaiono fantasmi, insicurezze, dubbi, troppe domande al momento sbagliato? La carriera nella pallavolo di Bruno Mossa de Rezende è segnata da una cicatrice, ovvero la finale olimpica di Londra in cui i Verdeoro perdono incredibilmente dopo essersi trovati in vantaggio di due set.