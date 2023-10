Il libro di Paolo Nichelli: "Parlando con i pazienti sono riuscito a scoprire i segreti del cervello"

Una lunga carriera professionale tra Policlinico e Baggiovara, che lo ha portato a dirigere dal 2006 al 2019 il Dipartimento integrato di Neuroscienze della nostra università e dell’Ausl, figura tra le più significative ed autorevoli nel campo della Neurologia, oggi ’Professore Emerito’ di Unimore, Paolo Frigio Nichelli tutto poteva attendersi nella sua lunga vita di scienziato, meno che di vincere un premio letterario.

Ora alla soddisfazione per tante apprezzate pubblicazioni scientifiche sulle più prestigiose riviste internazionali di settore e al fatto di far parte di numerose società scientifiche, può aggiungere il vanto di avere ricevuto un importante premio letterario, il Premio Città di Como sebbene per la sezione "saggistica". Lo ha ricevuto sabato presso la Sala Bianca del Teatro Sociale di questa città lombarda, preferito tra un lotto di oltre 200 concorrenti e di altri validi finalisti, tra cui Ernesto Galli della Loggia.

Era iscritto alla selezione di questo premio con il suo libro ’Il cervello e la mente’, edito da Il Mulino nel 2020. Sulla origine di questo libro, che attraversa un po’ la sua esperienza professionale è lo stesso Nichelli che spiega "Mi sarei iscritto a Fisica. Avrei cercato di capire com’era nato l’Universo e qual è il nostro posto nel mondo. Poi, non so come, ho pensato a tutti gli uomini che nel corso dei secoli si erano posti le stesse domande cui io volevo dare risposta. Come potevamo, così minuscoli rispetto all’Universo che stavo osservando, muoverci nel mondo e addirittura osare di lasciare la nostra Terra per mettere i piedi sulla Luna o cercare forme di vita su un altro pianeta? Cosa c’era dentro di noi che ci consentiva di porci obiettivi così arditi? È stato allora che ho deciso che avrei studiato il cervello dell’uomo. Dopo pochi giorni m’iscrissi a Medicina, per fare il neurofisiologo, il neurologo o il neurochirurgo: qualsiasi cosa potesse avvicinarmi al cervello". Ha tenuto fede a questo proposito. Come lo racconta nelle 208 pagine di questo volume in cui Nichelli ci accompagna con un linguaggio divulgativo nel mondo delle neuroscienze per farci scoprire i segreti del cervello e della mente attraverso le storie di persone, i cui sintomi hanno permesso di comprendere come funzioniamo. Con il riconoscimento ricevuto nel decennale del Premio Città di Como.

Nichelli va a porsi accanto ad quelli di altri autori famosi e che hanno visti premiati negli anni per la saggistica nomi come Domenico Quirico, Corrado Augias, Luca Ricolfi. "Ho iniziato la mia attività di neurologo e di ricercatore – spiega Nichelli - quando non c’erano né la risonanza magnetica né la TAC. Le informazioni per arrivare alla diagnosi si basavano sull’ascolto attento della storia dei pazienti. Dalle storie dei pazienti nascevano anche le domande alla base della ricerca. Anche oggi penso che, in medicina, i quesiti più importanti per l’avanzamento delle conoscenze partano dall’attenzione ai problemi delle persone. Lo stesso schema ho voluto seguire nella stesura di questo libro: partire dai casi clinici per accompagnare il lettore alla comprensione dei risultati che l’utilizzo dello sviluppo tecnologico ci ha permesso di raggiungere. Gli ultimi cinquant’anni hanno consentito progressi inimmaginabili nella comprensione dei meccanismi con i quali il cervello crea le funzioni della mente. Ringrazio la giuria che ha apprezzato il mio tentativo di condividere la storia di questi progressi!".