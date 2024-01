Il libro inchiesta La persecuzione degli ebrei

’Speriamo in giorni migliori. Gli ebrei stranieri a Modena: vita quotidiana, persecuzione, deportazione, salvataggio, ritorno (1933-1947)’ (Giuntina 2023) è il volume che esce nelle librerie oggi di cui è autore Fabio Montella. Promosso dall’Istituto Storico di Modena e dalla Fondazione Villa Emma di Nonantola, racconta la storia degli ebrei a Modena e provincia nel periodo delle persecuzioni razziali. La presentazione ufficiale avverrà domani alle 17 alla Galleria Europa in Piazza Grande a Modena a una settimana dal Giorno della Memoria, la ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio per commemorare le vittime dell’Olocausto.

Montella come è nata l’idea di approfondire il tema della presenza degli ebrei a Modena in un libro?

"Dal fatto che sebbene sia stata una vicenda cruciale nel nostro passato, finora è stata trattata in modo episodico, ponendo l’accento più sui salvatori che sui salvati e più sui salvati che sui sommersi, per dirla con le parole di Primo Levi".

Sappiamo di tanti singoli episodi legati alle persecuzioni di ebrei nel nostro territorio. C’era qualcosa che restava ancora oscuro?

"Sui salvataggi ci sono molte novità: ad esempio, alcuni collegamenti tra le reti distribuite nei Comuni, l’eterogenea estrazione sociale e politica delle persone che ne facevano parte, il ruolo degli apparati del regime. Funzionari e agenti di polizia, ad esempio, erano anche uomini e padri di famiglia, che di fronte al ’razzismo di Stato’ furono capaci di pensare e agire con la propria testa. E poi emerge per la prima volta il ruolo di vari personaggi di primo piano, da Guido Corni ad Enzo Ferrari".

È stato possibile calcolare prima delle persecuzioni e delle leggi razziali quanti erano gli ebrei nel modenese? E quanti se ne censirono dopo la fine del fascismo?

"Al momento dell’adozione delle leggi razziali vennero censiti a Modena tra i 550 e i 600 ebrei. Il numero rimase più o meno costante. Diversi ebrei italiani se ne andarono prima del 1943, mentre nel frattempo arrivarono molti ebrei stranieri. Fortunatamente la maggioranza era ancora presente alla fine della guerra, ma i deportati da Modena furono purtroppo molti più di quanto è stato detto finora".

Dove erano insediate le comunità ebraiche più numerose?

"Modena era la comunità più importante, seguita da Finale Emilia e Carpi, un tempo floride ma che nel 1938 contavano ormai poche decine di persone in tutto. Ma ebrei erano diffusi ovunque, da Mirandola a Pavullo. Facevano pienamente parte delle comunità locali, senza discriminazioni".

Quali furono gli episodi più cruenti?

"La follia antisemita contagiò anche Modena, ma fino all’occupazione tedesca e alla nascita della Repubblica Sociale Italiana provocò una forte riduzione dei diritti, come quello di frequentare le scuole, ma non il rischio della vita. Come esempio possiamo anche citare l’allontanamento di Mario Terni dal ruolo di direttore d’orchestra del Teatro Comunale, una vergogna che a Modena passò in sordina e della quale non si è tramandata memoria. Quando si passò invece alla persecuzione delle vite, la situazione mutò drasticamente in peggio".

Le persecuzioni razziali evidenziarono anche tanti episodi di solidarietà. Ne ricorda qualcuno poco celebrato?

"Il soccorso agli ebrei ebbe molte facce e si affiancò all’aiuto ai partigiani, ai renitenti alla leva, ai disertori della Rsi, ai prigionieri alleati. In molti sfidarono le leggi esistenti in nome di un bene superiore. Ci furono vere e proprie reti, come ad esempio a Concordia, dove furono protagonisti i partigiani accanto ai sacerdoti e alle suore dell’ospedale, ma anche gesti singoli. Ho dedicato molte pagine al ruolo delle forze dell’ordine ed emerge l’aiuto prestato agli ebrei dalla polizia e dai carabinieri. Poi, tra gli apparati dello Stato, ci furono anche i carnefici, sui quali finora a Modena si è preferito sorvolare. Anche questo aspetto viene raccontato nel libro".