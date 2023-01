Il liceo Fanti piange Mirella Spaggiari

Liceo Fanti in lutto per la morte di Mirella Spaggiari, storica segretaria dell’istituto per 40 anni. "La scomparsa di Mirella – afferma la dirigente Alda Barbi – che tanto ha dato al liceo e a me personalmente, lascia un grande vuoto. Competente, riservata, lavoratrice corretta e generosa nei confronti dei colleghi, ha garantito la continuità del liceo nei passaggi da un dirigente all’altro. Ha abbracciato i cambiamenti e le innovazioni con entusiasmo e voglia di fare, ci mancherà".

m.s.c.