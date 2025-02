Il liceo nella bufera:: "E’ un paradosso"

"Le dichiarazioni dell’onorevole Rossano Sasso della Lega sono l’ennesima patetica dimostrazione di come la destra si ricordi dell’esistenza della scuola pubblica solo quando deve attaccare docenti e studenti o portare avanti le sue deliranti teorie sull’‘indottrinamento’. Per tutto il resto del tempo, l’unico contributo della destra alla scuola è fatto di tagli, precarizzazione e disprezzo per il ruolo della scuola pubblica in questo paese". I Giovani democratici intervengono dopo la polemica sollevata dal centro destra a seguito dell’invio collettivo da parte del liceo Fanti agli studenti, di quarta e di quinta, di una mail dell’Anpi.

"Sono arrivati persino al paradosso di chiedere sui social ai propri sostenitori di ‘denunciare’ libri scolastici sgraditi al governo – affermano Emanuele Saullo (Terre d’Argine), Anna De Lillo e Matteo Silvestri (provinciale) e Riccardo Martino (regionale) – mentre Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale, presi dalla foga, hanno affermato che per loro l’antifascismo è un’idea di parte che non dovrebbe trovare posto nelle nostre scuole, non l’ideale politico su cui è nata la nostra Repubblica e che dovrebbe legare tutti i cittadini e le cittadine".