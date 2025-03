Il Liceo Sport invernali fa il tutto esaurito

Saranno 25 gli allievi della prima classe 2025/26 dell’innovativo Liceo scientifico Sport Invernali di Pievepelago. Dai 9 alunni del 2021/22 si è avuta una costante crescita degli iscritti e quest’anno si è raggiunto il miglior risultato possibile (oltre tale quota sarebbero scattate le selezioni) che conferma la validità dell’istituzione. I nuovi alunni arriveranno da varie province emiliane ed anche da fuori regione. In evidenza anche la recente firma di una Convenzione tra Scuola, Comune e Federazione Italiana Sport del Ghiaccio per l’organizzazione dell’attività sportiva per le discipline del ghiaccio per gli studenti di questo liceo. Di rilievo pure che nel prossimo mese di giugno, superato l’esame, verranno rilasciati i primi diplomi di liceo scientifico ‘sezione ad indirizzo sport invernali’ unici in Italia. Un risultato positivo, che fa seguito all’inaugurazione nella nuova sede scolastica in via C.Costa, inaugurata nel settembre 2023.

"La nuova sede –dice il sindaco Corrado Ferroni - sta valorizzando le aspettative di crescita, sempre col supporto indispensabile della Regione. E’ il coronamento di un sogno iniziato diversi anni fa, che consente ai ragazzi di conciliare la pratica agonistica degli sport invernali con lo studio ed evitare di essere costretti ad abbandonare l’uno o l’altro settore’. Il liceo scientifico sport invernali fornisce una buona preparazione di base sia nelle materie umanistiche che in quelle scientifiche, ma in più ha lo scopo di approfondire la conoscenza e la pratica delle scienze motorie e sportive, in particolar modo degli sport invernali. Lo studio delle discipline sportive viene affrontato sia in modo pratico che teorico-culturale.

Per il Comune -prosegue il sindaco- il Liceo scientifico sport invernali è una priorità, su cui affidiamo le prospettive di sviluppo appenninico nei settori scolastico, sportivo e occupazionale del futuro".

Il progetto è attuato presso l’I.I.S. Cavazzi nella sede associata ‘A.Barbieri’ di Pievepelago. che già in passato ospitò una esperienza di ski-college ed attualmente ospita anche un Istituto Tecnico Turistico. La parte sportiva viene seguita direttamente dalla Federazione Italia Sport Invernali e dal personale scolastico. Nel prossimo anno scolastico del Liceo scientifico Sport Invernali di Pievepelago saranno di base sempre lo sci alpino e lo sci di fondo ma, a seconda delle richieste, l’offerta formativa potrà essere ampliata come detto a pattinaggio su ghiaccio oltre che snowboard e biathlon. Per informazioni è disponibile nuova apposita pagina internet www.cavazzisorbelli.it.

