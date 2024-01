Il liceo sportivo invernale per futuri campioni

Oggi è il primo giorno utile per presentare le domande di iscrizione all’anno scolastico 2024/2025 per le scuole superiori, da effettuare comunque entro il 10 febbraio 2024. Per agevolare la scelta di chi è ancora indeciso, tutti gli istituti organizzano appositi ‘open day’. Nel Frignano l’istituto Cavazzi di Pavullo nei prossimi giorni ne organizzerà due: uno a Pavullo sabato 20 gennaio dalle 15 alle 18 per gli indirizzi Liceo, Tecnico e Professionale ed uno a Pievepelago sabato 27 gennaio sempre dalle 15 alle 18 per gli indirizzi Tecnico-turistico e Liceo scientifico sport invernali.

Proprio quest’ultimo indirizzo, unico in Italia, ha quest’anno una novità con la recente inaugurazione della nuova sede del Liceo scientifico per gli Sport Invernali che punta ad essere "un innovativo punto di riferimento non solo nazionale ma anche europeo" come specificato nella cerimonia d’apertura dello scorso settembre. Un progetto definito ‘una scommesso sul futuro, in controtendenza con tante altre scuole che chiudono". Per il sindaco Corrado Ferroni si è così ‘coronato un sogno’, ricordando tutti gli artefici dell’istruzione superiore a Pievepelago e del progetto convitto sci a partire dal sindaco Carlo Crovetti negli anni ‘90 in poi, sino ai giorni nostri con la collaborazione di Miur, Fisi, Regione, comuni Fiumalbo e Riolunato, e altri enti. "Quest’anno -dice Ferroni- abbiamo avuto 23 nuovi iscritti da varie località e la nuova sede valorizzerà le aspettative di crescita nei prossimi anni scolastici.’ Legata agli studenti di questo liceo, la nuova pista da ski-roll da poco inaugurata nel capoluogo. ‘Il liceo scientifico degli sport invernali – prosegue il sindaco– ha lo scopo di fornire una buona preparazione di base sia nelle materie umanistiche (come italiano e storia) sia in quelle scientifiche (come matematica e fisica), ma in più ha lo scopo di approfondire la conoscenza e la pratica delle scienze motorie e sportive, in particolar modo degli sport invernali. Lo studio delle discipline sportive viene affrontato sia in modo pratico che teorico-culturale".

Gli studenti fuori sede sono ospitati presso l’albergo Galli di Pievepelago e il servizio educativo del convitto è affidato alla Fondazione San Filippo Neri di Modena, mentre la parte sportiva viene seguita direttamente dalla Federazione Italia Sport Invernali e dal personale scolastico. Al termine del quinquennio, superato l’Esame di Stato, viene rilasciato l’innovativo Diploma di Liceo scientifico ‘sezione ad indirizzo sport invernali’ unico in Italia.

Giuliano Pasquesi