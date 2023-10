Il locale dei tempi d’oro. Musica e gastronomia, sabato riapre La Crepa. Jo Squillo prima ospite

E’ stato tra i locali più in voga non solo del Modenese: la Crepa di strada Barchetta, un po’ ristorante un po’ discoteca, dalla fine degli anni ’90 (aprì nel ’96) è stata infatti molto nota e ha attirato ospiti vip vip di tutti i tipi, soprattutto appartenenti al mondo sportivo, non solo di casa nostra.

Più volte sotto le luci psichedeliche si sono visti i giocatori del grande Parma dei tempi d’oro, o lo sciatore Alberto Tomba tra uno slalom e un’Olimpiade, il portiere della Juve e della nazionale Gigi Buffon magari insieme al suo compagno di squadra Fabio Cannavaro. Un cantante del calibro di Mario Biondi ha iniziato a esibirsi proprio nel locale ai Tre Olmi prima di sfondare a livello nazionale con le sue canzoni. Fortissimo comunque è sempre stato il legame con lo sport di casa nostra: alla Crepa si sono festeggiati tanti eventi sportivi, dalla cavalcata del Modena di Gianni De Biasi dalla serie C alla serie A ai vari trionfi del Modena Volley, tra scudetti e coppe europee: e più volte i giocatori gialloblù del calcio e della pallavolo, sono stati ospiti del locale dopo gli impegni sportivi, per passare una serata in relax e all’insegna della buona cucina.

E La Crepa, con lo stesso entusiasmo degli anni d’oro, è in procinto di riaprire: sabato 20ci sarà la prima serata d’apertura, mentre in occasione della festa di Halloween del 31 ottobre è prevista la serata inaugurale, tra musica, travestimenti fantasmagorici e buona tavola.

Per l’occasione tra l’altro, si festeggeranno anche i vent’anni di AnimaMia con Radio Stella, la speciale animazione che ha fatto ballare ormai già diverse generazioni di modenesi e non solo, con una scaletta revival che propone le canzoni più amate e ballabili, tra balli e cori scatenati. Un’idea che prese piede i primi anni 2000 proprio in questo locale e che tuttora è un vero e proprio "riempipista" nelle piazze e nei locali dove c’è voglia di divertirsi.

Da segnalare anche la serata di venerdì 4 novembre, che vedrà la presenza di un ospita d’eccezione, la cantante Jo Squillo (nella foto).

Semplice ed efficace la formula, vincente fin dai primi tempi: il sabato sera sarà animato da Radio Stella, mentra nella serata di venerdì ci sarà un richiamo più marcato ai tempi d’oro, con la presenza a rotazione dei dj storici che fecero grande La Crepa.

Continua, come da tradizione, il binomio musica-buona cucina. La gastronomia sarà particolarmente curata, grazie alla collaborazione dello staff del Carnera di Formigine, che che darà la possibilità di poter contare su menù molto ampi e di qualità elevata. Saranno accontentati anche gli amanti della pizza a doppia lievitazione, con i pizzaioli del Fuoricittà. Il tutto, fanno sapere i gestori a prezzi acessibili.

Il venerdì l’ingresso sarà gratuito per chi deciderà di cenare, mentre il sabato l’accesso alla discoteca sarà a pagamento.