"Il lockdown oggi è solo un lontano ricordo"

Un sondaggio di Confesercenti rileva che l’88% dei ristoratori intervistati registra "prenotazioni stabili o in aumento rispetto allo scorso anno" anche per Capodanno. Il settore quindi riesce "a mettersi alle spalle" il periodo buio della pandemia, ripartendo alla grande con il ritorno delle cena aziendali che, soprattutto nel periodo pre-natalizio erano quasi del tutto assenti nello scorso Natale. I modenesi hanno ritrovato il desiderio di convivialità anche nelle giornate delle festività Natale e S. Stefano con un quasi tutto esaurito nei ristoranti. "Per le prenotazioni di San Silvestro c’è un incremento rispetto allo scorso anno anche se, finora, non si registra il sold out, questo da imputare al fatto che molti modenesi hanno preferito una breve vacanza, in Appennino o sulle Alpi o addirittura all’estero".

Proprio per quanto riguarda le vacanze, Confesercenti Modena ha effettuato anche un focus sulle agenzie di viaggio. I dati che emergono sono molto positivi (grazie alla fine delle restrizioni causate dal Covid) con un incremento delle prenotazioni rispetto agli anni precedenti che arriva a punte del 20%, anche se ancora al di sotto del 19% rispetto alle prenotazioni del periodo pre-pandemico. "Il test delle vendite natalizie - commenta Marco Poggi (nella foto), responsabile delle politiche associative - è importante per valutare lo stato di salute dei consumi e possiamo dire che è stato superato. Un segnale dunque positivo per le vendite del periodo delle festività e per la ripresa del settore del turismo e della ristorazione. L’auspicio ora è che questo trend si confermi anche nei prossimi mesi".