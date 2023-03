Il ’Lodo della tagliatella’ Faccia a faccia a tavola tra Bortolamasi e Bosi Ora primarie inevitabili

di Gianpaolo Annese

Se avesse vinto Bonaccini per Andrea Bortolamasi candidato sindaco del centrosinistra si sarebbe aperta un’autostrada. Avendo prevalso Schlein tutto è tornato in discussione e le primarie adesso sono inevitabili. Tu chiamalo se vuoi il ‘lodo della tagliatella’ in omaggio al primo al ragù con spolverata di Parmigiano che Andrea Bortolamasi e Andrea Bosi hanno condiviso nel faccia a faccia alla trattoria del Giardinetto il giorno dopo le primarie, soprattutto per non intossicare un lungo rapporto di amicizia e di stima reciproca. Nel summit rigorosamente accompagnato da acqua frizzante perché poi si deve tornare a lavorare i due si sono sono trovati fondamentalmente d’accordo sulla circostanza che le primarie a questo punto bisogna organizzarle. E anche l’imminente nomina di Bonaccini a presidente del Pd nazionale di sicuro rinvigorisce le chance di Bortolamasi in chiave Modena, ma non tanto da impedirgli una competizione con altri candidati.

Epperò il capoverso più scottante del lodo, che deve aver mandato una forchettata di traverso a uno dei due convitati, va ancora scritto: primarie di partito o di coalizione? Uno dei bicchieri che era sul tavolo al pranzo fa notare infatti che nel regolamento Dem di fatto le primarie di partito per le elezioni comunali non esistono: se ci sono due o più nomi a contendersi la candidatura si organizzano le ’semifinali’, viene data cioè la parola agli iscritti che decidono il singolo uomo o donna che dovrà sfidare gli altri della coalizione. Se gareggiano in pratica due Pd, uno di loro smette di esserlo perché può essercene solo uno. Un messaggio forte e chiaro a Bosi, appena entrato nelle fila Dem. Il quale a quel punto se obbligato al passo indietro potrebbe negoziare una futura partecipazione alla corsa per le regionali del 2025: è poco saggio ragionare sulle amministrative del 2024 infatti senza tener conto anche della tornata elettorale dell’anno dopo.

Primarie di coalizione dunque tra eventuali rappresentanti dei vari partiti o movimenti che ne faranno parte, 5stelle inclusi se dobbiamo dar retta al nuovo corso Schlein. A meno che, e questa è l’altra variabile, non si riesca a trovare una figura terza talmente unificante, talmente autorevole, da mettere tutti d’accordo senza il passaggio delle primarie: una Maria Cecilia Guerra per esempio. Sempre che non si voglia puntare su un Papa straniero, una figura civica. Opzione assolutamente inedita per il centrosinistra a Modena ma che potrebbe essere utilizzata per allargare quanto più possibile il bacino di consensi oltre il perimetro tradizionale del centrosinistra.

D’altro canto non è che siccome Bonaccini ha perso, Bortolamasi può essere sacrificato così su due piedi. Nel marzo 2018 di fronte a una solida e reale possibilità di essere candidato in Parlamento preferì il passo indietro per non seminare rancori e rompere gli equilibri che avrebbero poi condotto al Muzzarelli bis nel 2019. Qualcuno dice che si immolò per fedeltà al partito, altri perché gli assicurarono in cambio la corsa a sindaco nel 2024. Difficile saperlo con certezza perché l’interessato al momento non proferisce parola. Tuttavia, chissà, in cuor suo starà pensando che la gratitudine non è di questo mondo e soprattutto di questo partito.