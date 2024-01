Il M5s: "Il carro ’amato’ di Lunati in piazza Venti è soltanto una squallida operazione economica"

"Il carro armato di Lunati un messaggio di pace? Una squallida operazione economica avvallata dal Comune". E’ netta la posizione di Solange Pichler, consigliera del Quartiere 1 per il Movimento 5 Stelle. "Tante sono state le iniziative svolte contro il carro armato di Lunati, l’ultima in ordine di tempo sarà il flash mob organizzato dal Movimento 5 Stelle previsto domani alle 18. Gli irriducibili ottimisti potevano anche pensare ad aspetti come la libertà di espressione, al fatto che, tutto sommato, la presenza di questo carro armato, paradossale nelle sue sembianze e nel messaggio che convoglia, avesse portato al risultato di un grande dibattito sulla pace. Mai infatti a Modena questo tema è stato sulla bocca di tutti come da quando questo mezzo svetta su una delle piazze cittadine. Con l’operazione Lunati quindi si avvalla la politica che carri armati, cotechini, piste di pattinaggio, trenini (di Hera), cioccolata e un sito come quello del Duomo, patrimonio dell’Unesco, siano tutti la stessa cosa. Possibile che gli esercenti storici di Modena, che fanno parte di Modenamoremio, siano d’accordo?".