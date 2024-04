Il M5S non sarà alle elezioni. Gaddi appoggia Monica Medici

Il Movimento 5 Stelle Carpi non sarà presente alle prossime amministrative e sosterrà la lista civica di Monica Medici. A spiegare le ragioni della scelta è Eros Andrea Gaddi, capogruppo M5S Carpi: "Insieme a Monica abbiamo incontrato la segretaria del PD e i due candidati alle primarie, ma non sono stati trovati punti d’accordo su un eventuale programma comune. La collega Medici si è dimessa per passare al Misto, per poi decidere di candidarsi tramite una sua lista e con Carpifutura. Sono rimasto da solo a trattare con il PD per un eventuale accordo, ma abbiamo ricevuto una chiusura arrogante, anziché una mano tesa". "Vista l’importanza di mantenere e ricostruire il M5S a Carpi - prosegue Gaddi - abbiamo votato di non sostenere il Pd e neanche la destra. L’unica strada è di sostenere la lista civica di Monica Medici, per noi la sola progressista. Monica porterà avanti le battaglie del M5S e nel suo programma avrà punti fondamentali.

È invece un fatto nuovo che i coordinatori provinciali e regionali del Movimento abbiano calato dall’alto, senza nemmeno dare un preavviso in privato, che Carpi non avrà una lista con il simbolo del Movimento. Certo un bel favore al PD, partito Poco Democratico!".

