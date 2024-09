Il made in Italy attraverso i brand

Volgere lo sguardo agli anni italiani del boom economico per capire il passato, costruire il presente e affrontare il futuro delle imprese attraverso l’identità visiva aziendale: è questo il senso di "Marchi e identità del Made in Italy. Storie di progetti e progettisti (1950-1980)". La mostra, a cura di Aiap e patrocinata da Comune di Modena e Confindustria Emilia Area Centro, apre mercoledì 25 settembre alle 16 presso la sede di cocchi&cocchi a Modena, in via Paolo Ferrari 107. Alle 17:30 è previsto il discorso inaugurale e al termine un rinfresco. La mostra racconta tre decenni della storia d’Italia e l’affermazione del Made in Italy nel mondo, attraverso illustri esempi della grafica italiana e dei progettisti grafici che l’hanno resa iconica. Ma soprattutto, analizza il viaggio compiuto da alcune PMI italiane diventate, anche grazie alla visione imprenditoriale e agli investimenti nella comunicazione visiva, multinazionali conosciute in tutto il mondo. Una mostra fortemente voluta dall’agenzia di branding cocchi&cocchi: "Abbiamo voluto organizzare questo evento, nelle nostre intenzioni il primo di una lunga serie - afferma Davide Cocchi, socio dell’agenzia insieme alla sorella Gloria - perché ci permette di incontrare le persone in un luogo fisico per aprire una riflessione, partendo dagli esempi del passato, su come oggi le piccole e medie imprese possano affrontare e vincere le sfide legate all’internazionalizzazione. In questo, i progetti di identità visiva e i progettisti grafici hanno un ruolo fondamentale poiché aiutano le aziende ad ottenere riconoscibilità, credibilità e coerenza. I brand diventati iconici sono lì a testimoniarlo". È in quest’ottica che sono stati organizzati due incontri, a numero chiuso e su invito, dedicati agli imprenditori, alle imprenditrici e agli uffici marketing delle piccole e medie imprese del territorio.

"Due incontri - prosegue Gloria Cocchi - che hanno l’intento di fornire spunti, idee e strumenti concreti per le imprese che vogliono costruire e puntare su una solida strategia di marca capace di rendere evidente la propria proposta differenziante ed essere sempre più competitive in un mondo che evolve di continuo". La mostra, a ingresso libero, ospita riproduzioni dei materiali provenienti dalla collezione e dagli archivi del Centro di Documentazione sul Progetto Grafico di Aiap oltre ad alcuni progetti di cocchi&cocchi. Dal 26 settembre al 5 ottobre sarà possibile visitarla tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, tranne il giovedì pomeriggio, in cui sarà chiusa al pubblico per permettere lo svolgimento degli incontri in programma.