Il maestro Guaitoli al top "Al Pantheon con Alice"

Un palcoscenico sempre più internazionale per il nostro concittadino Carlo Guaitoli, pianista e direttore artistico del Teatro comunale di Carpi. Dopo la sua performance su Rai2, il Maestro carpigiano domenica dirigerà l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia in una location d’eccezione, il Pantheon di Roma. Al suo fianco, la cantante Alice che si esibirà in un concerto tra spiritualità e musica dedicato al grande amico comune, Franco Battiato.

Mercoledì sera, Guaitoli è stato ospite della Rai nella trasmissione ‘Stramorgan’, in cui il cantante Morgan ha omaggiato Franco Battiato. "Marco (Castoldi, in arte Morgan, ndr) mi ha invitato a partecipare alla puntata dedicata a Battiato, ci teneva alla mia presenza – racconta Guaitoli -. Ci siamo conosciuti tanti anni fa, proprio grazie a Franco: Marco ha sempre stimato il mio lavoro e m’identifica come il collaboratore principale degli ultimi venti anni di Battiato".

Dopo aver suonato e diretto l’orchestra in ‘Povera Patria’ e ‘Come un cammello in una grondaia’, Guaitoli ha accompagnato Morgan ne ‘Un vecchio cameriere’, terminando con una versione solo musicale, "un bell’omaggio a Franco". Particolarmente intenso si preannuncia il concerto (già sold out da giorni) in programma domenica sera all’interno del Pantheon di Roma: "Si tratta di un’esibizione davvero speciale – commenta il pianista carpigiano -. Privilegeremo le composizioni più spirituali e mistiche di Battiato, che erano anche quelle che lui preferiva, da ‘Oceano di silenzio’ a ‘L’ombra della luce’, solo per citarne due. E questo in un luogo straordinario come la Basilica di Santa Maria ad Martyres, il Pantheon di Roma, che per la prima volta accoglie un concerto di questo genere musicale. Ci sentiamo dei privilegiati: un concerto molto speciale, dedicato a Franco, in un luogo speciale e con un repertorio speciale. Sono certo che sarebbe piaciuto moltissimo anche a lui".

Per l’occasione, il Maestro Guaitoli dirigerà l’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia: un connubio eccezionale. "Se sono emozionato? Lo sarò, sicuramente. Il Panthoen è un luogo sacro, quasi intoccabile, ci si entra in punta di piedi. Inoltre, intorno a questo concerto (che ha una finalità benefica) si è già creata una magica atmosfera: sono stato due giorni a Venezia a provare con l’orchestra del Teatro la Fenice e si è instaurato un bellissimo rapporto, abbiamo grandi aspettative per la serata".

Lo stesso sindaco Alberto Bellelli ha commentato la presenza di Guaitoli sulla Rai: "Sono rimasto colpito dalla performance di Carlo Guaitoli che ha accompagnato al pianoforte Morgan in una splendida interpretazione di ‘Povera patria’ di Battiato. Un brano che mi ha commosso e fatto riflettere".

Maria Silvia Cabri