Il maestro Ramin Bahrami a Gombola "La musica di Bach è la più geniale"

di Stefano Marchetti

"Esiste una musica in cui tutte le emozioni del mondo sono espresse nella maniera più perfetta", sottolinea il maestro Ramin Bahrami. Da anni, ormai, lui non si stanca di ripeterlo come un mantra: "La musica di Bach è la più geniale e la più ricca che sia mai stata scritta da un essere umano. Ci rivela il mistero della creazione e della trascendenza. E auguro a tutti i giovani di potersi ubriacare di tanta bellezza". Bahrami, fra i più ammirati pianisti del nostro tempo, è un indomito e costante ambasciatore bachiano. E proprio a ’The best of Bach’ è dedicato il concerto che terrà stasera alle 19 in un luogo insolito, la piazzetta di Gombola di Polinago, insieme a Massimo Mercelli, flautista pure di fama internazionale, nell’ambito del festival ’Trasparenze’. Il recital dei due musicisti (che insieme hanno inciso un album bachiano per la Decca) spazierà fra pagine di profonda raffinatezza e suggestione, dalla Sonata per flauto in si minore BWV 1030 alla Sonata in sol maggiore BWV 1038, all’aria ’Aus Liebe’ dalla ’Passione secondo Matteo’ BWV 1067 e ai due canoni per flauto e tastiera dell’Offerta musicale, e varie altre.

"Le composizioni di Bach sono come un parlamento musicale europeo, contengono influenze di tante culture, sono un vero manifesto di apertura e di condivisione", ha ribadito spesso Ramin Bahrami. Per il pianista di origini iraniane Bach è come un abbraccio, un mondo, e nella musica di Bach vede la possibilità di costruire ponti di pace fra le varie civiltà e costruire un futuro di pace e di armonia.

Il programma di oggi a ’Trasparenze’ prenderà il via alle 15 con gli ’Attraversamenti’ della compagnia spagnola Residui Teatro, con replica alle 17 e alle 20.30. Alle 16, replica nel bosco ’Tra, o sulle cose in mezzo’ di Noemi Piva – Associazione Atacama. Alle 21.30, nell’antica chiesa di Gombola, Elisa Pol di Nerval Teatro presenta la performance di danza ’Walking Memories’. La serata si concluderà alle 22.30, sempre in piazzetta, con il concerto del cantautore livornese Bobo Rondelli che ripercorrerà tutta la sua carriera attraverso i suoi ‘ciuchi di battaglia’ (come lui ama definire le canzoni più amate dal pubblico), insieme a Claudio Laucci, piano e tastiere, Simone ‘Bimbo’ Soldani, chitarra, e Simone Padovani, percussioni. Quello di Bobo è un percorso fatto di musica e parole, teatro e cinema, risate e pianti, tanti dischi ma soprattutto centinaia di concerti fatti su grandi palchi e piccole pedane, nelle piazze sconfinate come nei piccoli paesi, in teatri importanti e osterie dimenticate.