Il maestro Sisillo protagonista al festival di Cartagena

Anche se Cartagena di Indias, sulla costa caraibica della Colombia, dista da Modena quasi novemila chilometri, c’è un ‘filo’ che unisce le due città. Entrambe, per esempio, sono iscritte nella lista del Patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco. Ma nello scorso fine settimana le ha unite anche la musica: il maestro Aldo Sisillo (foto), direttore del teatro Comunale Pavarotti Freni, è stato infatti invitato alla 19ª edizione del prestigioso Cartagena Music Festival e sabato sera ha diretto ’Il Barbiere di Siviglia’ di Rossini in forma di concerto con un cast che, in un dialogo internazionale, ha riunito celebri cantanti italiani e colombiani.

Sotto l’egida dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto italiano di cultura di Bogotà, l’evento si è incastonato nei festeggiamenti per il 160° anniversario dell’avvio delle relazioni diplomatiche fra Italia e Colombia, avvenuto il 16 marzo 1864.

’Il canto del mare’ era il tema di questa edizione del festival di Cartagena, che ha ospitato grandi artisti internazionali, dal direttore d’orchestra Thierry Fischer al chitarrista Rafael Aguirre. Quest’anno un focus speciale è stato dedicato appunto all’Italia, con diversi protagonisti, fra cui anche il musicologo Giovanni Bietti, ben noto al pubblico modenese, che lungo tutto il festival ha tenuto lezioni concerto dedicate ai compositori e ai temi di questa edizione. Tra l’altro, l’inno nazionale della Colombia porta la firma di un italiano, Oreste Sindici, tenore, che fu compagno d’armi di Garibaldi. Evento speciale del festival di Cartagena è stato appunto ’Il Barbiere di Siviglia’ con il maestro Sisillo sul podio dell’Orchestra sinfonica nazionale della Colombia: alla ribalta tre voci colombiane, il mezzosoprano Paola Leguizamón, il soprano Laura Gómez, e il baritono Juan David González, insieme a diversi artisti italiani, i baritoni Sergio Vitale (nel ruolo di Figaro), e Andrea Pellegrini (Don Basilio), il basso Roberto Abbondanza (Bartolo) e il tenore Paolo Nevi (Conte di Almaviva).

"È la prima volta che sono ospite di questo festival internazionale che propone sempre tematiche culturali interessanti – spiega dalla Colombia il maestro Sisillo –. Grazie alla qualità dei suoi concerti, il Cartegena Music Festival ha messo in relazione il mondo musicale colombiano con i circuiti internazionali e normalmente accoglie artisti di alto livello: fra gli altri, vi si sono esibiti Teodor Currentzis, Rinaldo Alessandrini e Mario Brunello. Per me è sempre un’emozione portare il nostro bagaglio musicale italiano, con i suoi modi interpretativi, in orchestre e situazioni attente alla nostra cultura".

