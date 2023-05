Il Maggio Fioranese si allunga sull’estate

Il Maggio Fioranese si conferma anche quest’anno "Sempre Maggio Fioranese", allungando la sua programmazione con eventi anche ai mesi di giugno, luglio e agosto. Organizzata da oltre 20 anni dal Comitato ‘Fiorano in Festa’, propone per il 2023 un calendario di oltre 30 appuntamenti culturali, artistici, musicali e di intrattenimento, che si andrà ad arricchire ancora. Tutti gli eventi, ad ingresso gratuito, sono realizzati in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, Gp Eventi, Radio Antenna Uno e Centro Culturale di Via Vittorio Veneto. Un grande sforzo corale dell’amministrazione e delle associazioni del territorio che ha permesso di intercettare proposte differenti per accontentare tutti i gusti e anche di dislocare gli eventi in luoghi diversi del territorio, pur mantenendo la centralità della piazza di Fiorano come punto di incontro e ritrovo della comunità. "E’ la varietà a caratterizzare il programma: l’offerta ricreativa e culturale di un’Amministrazione – ha detto il Sindaco Francesco Tosi - credo debba rivolgersi all’intera comunità, che esprime aspettative anche diverse". Aspettative che cominceranno ad essere soddisfatte con l’avvio del programma, domani presso il Centro Culturale di Via Vittorio Veneto con "L’Operetta", che decolla dal prossimo fine settimana (dal 12 al 14 maggio "Agorà la Grecia in piazza") e proseguirà, come detto, anche a giugno e luglio.

Oltre al coinvolgimento dell’associazionismo locale, il fil rouge che lega un evento all’altro è la valorizzazione dei talenti locali, degli artisti del territorio, tra cui Marco Baroni (13 maggio), Borghi Bros (25 giugno), Alberto Bertoli (9 luglio), cui si aggiungono Murubutu e Giancane il 9 e 10 giugno ad arricchire un programma musicale che si fa spazio tra eventi che variano lungo tutti i generi. Non mancano le presentazioni di libri (la più attesa lunedi 22, con Leo Turrini, Romano Sghedoni e Luigi Giuliani) come non manca il tradizionale appuntamento con ‘Andamm a vegg’ e i mercati a tema. Da quello di Forte dei Marmi (14 maggio) al ‘Tipico’ con prodotti locali (21 maggio) fino al ‘100% Puglia: il primo villaggio pugliese itinerante’ in programma dal 26 al 28 maggio. "Il Sempre Maggio Fioranese continua ad essere un appuntamento molto atteso. La collaborazione dei tanti attori in campo – conclude l’assessore alla cultura Morena Silingardi - è essenziale e tutti i partecipanti, cito per tutti il Comitato ‘Fiorano in Festa’ che coordina le tante iniziative, sono essenziali per un significativo risultato finale".