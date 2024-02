Il mandolino di Roi Dayan e il Passepartout Duo in concerto

Anche questo weekend è costellato di appuntamenti musicali. Partiamo dall’auditorium della corale Rossini, dove oggi (sabato 24) alle 18, con ingresso libero, la rassegna organizzata dall’Ensemble Mandolinistico Modenese ospiterà il mandolinista israeliano Roi Dayan, con il recital solistico "Il giro del mondo in 60 minuti". Classificatosi al secondo posto del concorso internazionale per mandolino solo (Premio Michelangelo Policarpo) dello scorso anno, il virtuoso solista presenterà brani di Bach, Paganini, Tárrega, Ben-Haim, Cosma, come in un viaggio intorno al mondo, che di volta in volta farà scoprire uno stile musicale, un’epoca, una regione del globo, dalla Germania all’Italia, alla Spagna, al Belgio a Israele. A questo percorso musicale si unirà anche il maestro Eugenio Palumbo, mandolinista di fama internazionale. Stasera alle 20.30 i "Concerti d’oggi" degli Amici della musica accoglieranno all’Hangar Rosso Tiepido di via Emilia Est il Passepartout Duo, formato dalla pianista Nicoletta Favari e dal percussionista Christopher Salvito, due giovani musicisti dal processo creativo influenzato da numerose esperienze di viaggio in tutto il mondo. Presenteranno un live set incentrato su un ‘ecosistema’ di strumenti musicali progettati e costruiti da loro stessi, e scolpiranno il suono facendo uso di campi elettromagnetici e impulsi elettrici in equilibrio con piccole percussioni acustiche e tastiere. E domani pomeriggio alle 17 alla chiesa del Voto, in via Emilia centro (con ingresso libero), i Concerti di Quaresima proposti da Modena Musica Sacra presenteranno "Armonia di Corte Estense", il Quartetto di fiati del Conservatorio Vecchi Tonelli, con Eva Brigliadori e Davide Delaiti ai flauti ed Eugenio Emanuele e Marianunzia Visconti ai clarinetti. Il loro nome richiama storiche formazioni di strumenti a fiato, "Musica d’Armonia", attive anche in Italia tra il ‘700 e la prima metà dell’800. Nella prima parte delc, il quartetto proporrà opere di Kummer, Beethoven e Mozart, mentre la seconda parte sarà dedicata alle sonorità del ‘900, con brani di Muczynski e Horovitz.

