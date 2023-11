Il mandolino di Wuttke è protagonista

Il chitarrista tedesco Friedmann Wuttke sarà oggi l’ospite speciale della rassegna "Protagonista il mandolino": alle 18, presso l’auditorium della Corale Rossini in via Livio Borri (con ingresso libero) terrà il recital solistico "Contrasti - La chitarra fra Romanticismo e Impressionismo", presentato dalla pianista Valeria Zuccotti. Da un lato il periodo classico e quello romantico, definiti come l’età d’oro della chitarra, dall’altro invece le opere impressioniste provenienti dalla Spagna e dal Sud America, nelle quali i colori e le forme di Debussy e di Ravel si fondono con quelle la musica popolare brasiliana e il flamenco spagnolo. La rassegna, promossa dall’Ensemble Mandolinistico Modenese, ha la direzione artistica del maestro Roberto Palumbo.