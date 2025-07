Il Mapei Stadium si rifà il look. Pronto un manto erboso al naturale

Un prato nuovo per il ‘nuovo’ Sassuolo che si riaffaccia alla massima serie dopo aver vinto il campionato cadetto. Il Mapei Stadium-Città del Tricolore, che la prossima stagione ospiterà anche le gare della Reggiana, all’inizio di questa estate si rifà il look, dotandosi di un nuovo manto erboso interamente naturale, realizzato da Paradello, azienda italiana leader nel settore dei tappeti erbosi naturali e di impianti sportivi, con la varietà di gramigna NorthBridge, la stessa che sarà utilizzata anche per alcuni campi dei prossimi Mondiali di calcio del 2026 in Nord America.

La scelta rappresenta una svolta significativa, e sostituisce la miscela ‘ibrida’ con un prato che sarà quindi al 100% naturale, selezionato dopo un attento studio delle migliori soluzioni agronomiche disponibili. "Siamo orgogliosi - spiega Andrea Lorenzi, stadium manager Mapei Stadium -. di essere i primi in Italia ad adottare un manto erboso completamente naturale: questa scelta è una tappa importante del percorso di ricerca e innovazione".

Il rifacimento del terreno di gioco dove si esibirà il Sassuolo in serie A, si inserisce in un più ampio percorso di innovazione che ha visto il Mapei Stadium-Città del Tricolore investire costantemente in tecnologie d’avanguardia per la cura e la gestione del campo. "Per noi è motivo di grande soddisfazione contribuire a un progetto di eccellenza come quello del Mapei Stadium. Da oltre trent’anni - afferma Gianni Casini, responsabile della manutenzione dei campi professionistici di Paradello -. noi mettiamo a disposizione la nostra esperienza e competenza nella realizzazione di campi sportivi naturali. Siamo certi che la soluzione adottata garantirà le massime performance agronomiche e funzionali durante tutta la stagione".

Con questo intervento l’impianto reggiano si conferma così un punto di riferimento per qualità, innovazione e attenzione all’ambiente, grazie al costante impegno di Mapei e dei suoi partner. L’introduzione del nuovo manto erboso, insieme alle più avanzate tecnologie di gestione, consolida la posizione dell’impianto di Reggio Emilia come modello di eccellenza nel calcio italiano e internazionale. E l’attenzione all’ambiente si esprime anche attraverso la scelta fatta sul manto precedente: le circa cinque tonnellate di fibre sintetiche del manto erboso rimosso saranno infatti completamente riciclate per un progetto di recupero, in linea con l’impegno sociale e ambientale di Mapei.