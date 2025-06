Il marchio di tipicità per la stria di De Caroli

La stria bassa del forno De Caroli di corso Fanti ha ottenuto la De.C.O, la Denominazione comunale di origine che identifica i prodotti agroalimentari legati alla storia, alle tradizioni e alla cultura della città e la cui valorizzazione può consentire la salvaguardia di peculiarità produttive locali.

Il riconoscimento comunale è stato consegnato dal sindaco Riccardo Righi e dall’assessora al Commercio Paola Poletti al titolare della panetteria Giulio De Caroli, il primo tra i fornai carpigiani che potrà utilizzare il marchio. Con l’attribuzione della De.C.O., viene approvato anche il disciplinare di prodotto e la stria carpigiana entra nell’elenco dei prodotti locali tutelati che comprende già il tortello dolce ripieno, la mostarda fina, il cotechino crudo e il bensone.

La ricetta a regola d’arte (certificata dal disciplinare) prevede farina 0, acqua, strutto, sale e lievito naturale. Il resto sta alla maestria del fornaio per creare una stria come appunto quella del forno De Caroli che, come riportato nella De.C.O., ha ’un colore uniformemente equilibrato che denota un’ottima cottura. Considerata ottimale, leggermente croccante, in superficie è tenera ma ben cotta all’interno. Dal sapore pieno ed equilibrato, grazie agli ingredienti sapientemente dosati’.

Il medesimo riconoscimento potrà essere assegnato anche alla stria carpigiana di altri forni cittadini, purché la ricetta rispetti il disciplinare.