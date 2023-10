Il maresciallo Apicella è ufficialmente diacono. Ex carcerati partecipano alla messa in Duomo

Cattedrale gremita, ieri alle 18, per l’ordinazione diaconale di Ennio Apicella, 55 anni, maresciallo maggiore dei Carabinieri, attualmente in servizio a Concordia. Come ha affermato il vescovo di Carpi, Erio Castellucci introducendo il rito, "è festa nel cuore di Ennio e di sua moglie Stefania, festa per l’Arma dei Carabinieri, festa per le comunità parrocchiali e per tutta la chiesa diocesana". Grande l’emozione che si respirava in Duomo: Ennio (che a fine ottobre andrà in pensione dopo 37 anni di servizio nell’Arma, di cui 25 nella provincia di Modena), nel 2012 ha avvertito la vocazione al diaconato e ha iniziato il percorso attraversando le varie ‘tappe’, quindi l’ammissione, il lettorato, l’accolitato e, infine, appunto, il diaconato permanente. Una vita, quella di Apicella, spesa al servizio degli altri: "Sicuramente la mia vocazione ha ‘fatto capolino’ anche nel ruolo professionale: quando mettevo le manette a qualcuno cercavo sempre di farlo redimere, per cercare un’altra strada, quella di una vita onesta. Con alcuni ci sono riuscito".

E, infatti, alla sua ordinazione erano presenti due ex carcerati con le rispettive famiglie. "Una volta usciti, mi hanno contattato. Dopo un lungo percorso ora lavorano e hanno una famiglia: sono delle brave persone. Uno di loro mi ha anche chiesto se battezzerò suo figlio dopo la mia ordinazione a diacono".

m.s.c.