Il matematico Odifreddi apre l’anno Barozziano Poi mostre e conferenze

Domani ricorreranno i 450 anni dalla morte del grande architetto Jacopo Barozzi (Vignola, 1° ottobre 1507 – Roma, 7 luglio 1573), universalmente conosciuto come "Il Vignola". La sua città natale, per l’occasione, ha organizzato (coinvolgendo non solo i soggetti del territorio, ma anche una rete di città in cui Barozzi ha operato, in primis Rieti e la sua provincia) un ricco calendario di attività. Si inizierà proprio domani alle 21 in piazza dei Contrari con un ospite d’eccezione per aprire le celebrazioni dell’anno barozziano 2023. Interverrà infatti il noto matematico Piergiorgio Odifreddi, con una conferenza dal titolo: "Matematica tra architettura e arte". Sempre domani, l’appuntamento serale con il celebre matematico sarà preceduta dall’inaugurazione, alle 18, della mostra "Omaggio al Barozzi" alla galleria d’arte Decò di via Barozzi 5. Alle 19, a Palazzo Boncompagni, inaugurazione della mostra fotografica "Il Barozzi e le sue opere", a cura delle associazioni Mezaluna e Ginzburg. Allo stesso tempo, nel loggiato della rocca, l’associazione Archeo e Arte proporrà l’allestimento artistico "Jacopo Barozzi, sette immagini". L’anno barozziano 2023 e le varie iniziative che, da domani all’autunno inoltrato saranno organizzate, sono state presentate ieri mattina a Palazzo BarozziBoncompagni alla presenza tra gli altri della sindaca Emilia Muratori, della presidente della Fondazione Carmen Vandelli, del parroco Don Luca Fioratti, di Daniela Fatatis assessora alla cultura, di Antonio Bellettini di Lapam Confartigianato, della gallerista Margherita Franchini e di diversi rappresentanti delle associazioni culturali locali.

Come si accennava, diverse saranno le iniziative per ricordare Barozzi che seguiranno a quella di domani. Molte di queste, hanno ancora date da definire. Da parte sua, la Fondazione di Vignola ha messo a punto un ciclo di conferenze dedicate a Il Vignola a cura della docente universitaria Sonia Cavicchioli. Sempre in autunno, è in calendario l’iniziativa pubblica sul tema "Green building e Jacopo Barozzi: l’architettura del passato a confronto con quella del futuro", a cura di Lapam Confartigianato. "Si è creata una grande rete a livello nazionale – ha spiegato la sindaca Muratori – per ricordare la figura di Barozzi".

Marco Pederzoli