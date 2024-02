Il maxi presidio dei trattori: "Pronti a partire per Roma. Il governo deve ascoltarci"

"Siamo qui per un sentimento forte che è il legame con la nostra terra" scandisce Giorgio Bonacini, portavoce degli agricoltori modenesi e reggiani che da giovedì sono in presidio. Protesta trattori Modena Nord giorno due. La protesta è salita di tono ed ha paralizzato ieri per quasi due ore il traffico sulla via Emilia e la tangenziale dalle 13.30 alle 15.30, con ripercussioni anche sulle strade laterali, mentre gli automobilisti passando accanto a loro alzavano il pollice in segno di approvazione e condivisione nonostante l’estenuante attesa sopportata al passaggio dei 150 trattori, che si erano mossi a 6 km/h componendo una teoria di quasi un chilometro e mezzo di mezzi, che dal Casello autostradale si è spinto per circa 4 chilometri in direzione ovest e raggiungere la località di Cittanova, prima di fare il percorso inverso con ritorno alla sede del presidio. Anche ieri, dunque, è continuato con un gran numero di mezzi agricoli, giunti anche da Bologna, dal ferrarese, dal Veneto per dare il cambio a chi aveva necessità di tornare al lavoro della propria azienda, il presidio allestito nelle adiacenze dell’area privata accanto al bar ristorante "Il Borghetto" di via Cave di Ramo. Qui per tutta la notte di ieri, e anche stanotte, una trentina di agricoltori dopo aver acceso un fuoco per riscaldarsi sono rimasti a vigilare sui numerosi mezzi allineati attorno al perimetro dell’area a prato, diventata il fulcro della ribellione di una gran parte del mondo agricolo. "Abbiano trascorso la notte – racconta Bonacini - tenendo attivo un bel fuoco attorno al quale ci siamo raccontati le nostre vicissitudini e abbiamo condiviso il fatto di essere qui perché il cuore ci dice che dobbiamo fare queste cose".

E’ questo sentimento che sgorga da una antica tenacia e da una grande forza interiore che spinge tanti agricoltori oggi a non rassegnarsi e a non mollare, in quanto non condivide le mediazioni concordate con ministro e Governo dalle varie associazioni nazionali di categoria e di qualche comitato, nato più o meno spontaneamente, che – a loro dire – ha saputo "mescolarsi con la protesta con l’intento di indebolirla". Al gruppo ieri si è unito da Bologna anche uno dei due portavoce regionale, Daniele Pasini, "venuto – spiega Bonacini – a farsi conoscere da coloro che non erano presenti al presidio di Castel San Pietro Terme, e col quale abbiamo definito la piattaforma rivendicativa e le strategie, poiché domani sera (oggi per chi legge ndr) partiranno alla volta di Roma una sessantina di trattori del presidio di Modena, mentre altri agricoltori raggiungeranno la capitale con mezzi normali, per unirsi alla manifestazione in programma martedì".

Nel luogo del presidio tra gli agricoltori l’indignazione è alta e si fatica a contenere la voglia di fare sentire la propria voce. "L’agricoltore – spiegava il modenese Luca Artioli di Campogalliano il primo giorno - non protesta frequentemente, protesta ogni 20 anni, ma quando lo fa ha dei motivi validi. Adesso abbiamo delle spese aziendali che ci ammazzano". Oggi è in programma un nuovo corteo le cui modalità verranno definite come sempre con la Prefettura. "La nostra manifestazione – ci tiene a fare sapere Bonacini – fino ad ora si è mossa entro i canoni della manifestazione pacifica per ottenere un interessamento da parte del Governo. Però, è chiaro che se non arriviamo nel breve tempo, cioè a dire entro la fine della prossima settimana, ad una conclusione che consiste nel trovare un dialogo col Ministero, allora le proteste diventeranno proteste vere e assumeranno forme più energiche".