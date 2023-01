Il medico lascia Cortile, l’ambulatorio chiude

Emergenza Medico di medicina generale per Cortile di Carpi. Dopo Migliarina, anche questa frazione è destinata a rimanere senza l’ambulatorio del medico di base.

Sono i cittadini stessi a lamentarsi della prossima chiusura. "In merito all’ambulatorio di Medicina generale presente nella frazione Cortile di Carpi – interviene sul punto l’Ausl di Modena – si precisa che, a seguito della partecipazione al bando di concorso e alla successiva assegnazione di una zona carente di Carpi, il dottor Marcel Somo ha comunicato all’Azienda la propria decisione di sospendere, dal prossimo mercoledì, l’attività presso l’ambulatorio di Cortile (in cui era incaricato provvisorio), per assumere la titolarità di un altro ambulatorio a Carpi". "Agli assistiti del dottor Somo – prosegue l’Ausl – è stata inviata una lettera, finalizzata ad informarli della cessazione dell’attività a partire dal 25 gennaio, e per invitarli a scegliere un Medico di medicina generale tra quelli disponibili nel proprio ambito di domicilioresidenza. Nel frattempo l’Azienda USL, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, è al lavoro per raccogliere la disponibilità di un altro Medico di medicina generale ad aprire un ambulatorio a Cortile".

Sulla questione, destinata a sollevare altre polemiche da parte dei residenti, interviene Fratelli d’Italia: "La chiusura dell’ambulatorio medico a Cortile di Carpi è una notizia che apprendiamo con preoccupazione. Dopo Migliarina un’altra frazione perde un medico di famiglia vicino ai cittadini. I cortilesi si ritrovano senza un medico di Medicina generale e questo è un disagio, soprattutto per gli anziani che spesso si muovono a piedi e in bicicletta e sono più bisognosi di continuità assistenziale. Confidiamo che l’Amministrazione, di concerto con l’Ausl, possa porre rimedio al disservizio che si verrà inevitabilmente a creare nella frazione".

Una situazione di disagio che ricorda quella che ha interessato un’altra frazione di Carpi, ovvero Migliarina.

I 2000 residenti di Migliarina e Budrione, infatti, sono senza un Medico di medicina generale dal 31 gennaio 2020, ossia da quando lo storico dottor Giuseppe Montanari è andato in pensione.

Dopo manifestazioni, presidi, bandi andati deserti, e la presenza nel febbraio 2021 nell’ambulatorio proprio del dottor Marcel Somo con il compito di garantire la continuità assistenziale dei pazienti più fragili e con difficoltà di spostamento, a gennaio 2022 è arrivato a Migliarina l’Infermiere di Comunità.

Ora si attende di capire quale sarà la reazione dei residenti di Cortile.

Maria Silvia Cabri