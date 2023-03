Il medico non lo vede in ambulatorio e chiama i vigili: anziano salvato

Ha dell’incredibile la storia di un 79enne di Cavezzo, ora ricoverato nel reparto di Medicina dell’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, che ieri solo grazie allo scrupolo di un medico di medicina generale della cittadina della Bassa ed alla prontezza della Polizia locale ha potuto evitare di andare incontro ad una morte certa. Le assenze dell’anziano, che da giorni non si recava all’ambulatorio, avevano insospettito il suo medico, il quale ieri mattina ha deciso di allertare la Polizia locale. L’anziano vive solo in un appartamento di un palazzo recentemente riedificato dopo il sisma, in Piazza Matteotti. Il comandante della Polizia locale ed una agente, accompagnati dal medico, si sono recati alla abitazione dell’anziano. La porta era chiusa e al campanello non ha risposto nessuno. Così hanno fatto intervenire l’amministratore del condominio che ha fornito le chiavi per entrare. L’anziano era sul letto immobile e al primo controllo del medico non aveva dato alcun segno di vita, polso assente, arresto del battito cardiaco. Immediatamente il comandante, accertata la presunta morte dell’uomo, si è preoccupato di avvisare il magistrato. Ma, nello stesso istante, aperte dall’altra agente le finestre della stanza, l’uomo ha cominciato a dare segni di vita, sorprendendo tutti i presenti. Respirava.

Così è stato chiamato il 118 e un’ambulanza lo ha trasportato all’ospedale di Mirandola, dove sono stati condotti vari accertamenti ed è stato medicato.

Alberto Greco