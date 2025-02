Il Medolla in piena emergenza pensa a Roccato per la difesa

Il Medolla capolista di Prima "D" a +7 sul Maranello a 9 giornate dalla fin, sta pensando di tornare sul mercato. Una scelta forzata dovuta all’emergenza difensiva che ha colpito la squadra di Semeraro: il "titolarissimo" Vanga si è infatti infortunato e rischia di dover restare fuori per 40 giorni per un problema muscolare, mentre Sentieri è stato espulso col Solignano e salterà per squalifica la gara di Serra col Fox.

Per questo la società starebbe sondando la disponibilità a tornare in campo di Emanuele Roccato, centrale classe ’94 che è svincolato dopo le ultime 3 stagioni con la maglia del San Felice, una di Eccellenza e due di Promozione.

L’ex XII Morelli, San Carlo, Terre del Reno e Centese, che è della zona di Finale Emilia, aveva deciso di restare fermo per questa stagione ma ha continuato ad allenarsi da solo e starebbe valutando la proposta dei biancoverdi.

Eccellenza. Nel recupero di ieri la Correggese ha vinto 3-2 sul campo dell’Agazzanese salendo a -2 dalla capolista Nibbiano.