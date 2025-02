Il medollese Pincella convocato in azzurro

Un grande risultato personale e per il Tennis Club Terranova di Olbia quello di Marco Pincella, medollese classe 1983 già campione italiano di wheelchair tennis di doppio nel 2023 e vice-campione nel singolo nello stesso anno, oggi n° 2 d’Italia e attuale n° 91 del mondo. Pincella è stato infatti convocato dalla federazione per i Mondiali che si svolgeranno ad Antalya, in Turchia, dal 19 al 23 marzo, presso il tennis club che ha già ospitato più di un torneo anche a livello Atp. Una grande soddisfazione per il tennista medollese.

a.t.