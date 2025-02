Il Memoria Festival viaggerà tra le "Isole"

"Isole" sarà il tema della decima edizione del "Memoria Festival" che si rinnoverà a Mirandola da venerdì 6 a domenica 8 giugno. L’argomento scelto è un omaggio a Ernesto Franco, scrittore e direttore editoriale dell’Einaudi, venuto a mancare lo scorso settembre, che del festival è stato ‘motore’ e anima fin dall’esordio: alcuni suoi libri, come "Isolario" del 1994 e "Storie fantastiche di isole vere" del 2024, ci accompagnavano appunto nell’universo delle isole, reali o simboliche, e il festival dunque riprenderà quel ‘fil rouge’ già tracciato dall’autore.

Come sempre il Memoria Festival (che da quest’anno sarà realizzato in collaborazione con Mondadori Libri) inviterà a Mirandola numerosi protagonisti del panorama culturale italiano, per riflettere e confrontarsi sulle infinite diramazioni e declinazioni della memoria. Nell’isola del Memoria Festival potranno trovare spazio tante suggestioni, dalla letteratura alla scienza, dall’arte alla musica, al cinema e alla filosofia, in un viaggio di intrecci, connessioni, rimandi tematici.

La scomparsa di Ernesto Franco ha comportato anche un passaggio di testimone. Enrico Selva Coddè, vicepresidente e amministratore delegato di Mondadori Libri, ha assunto il ruolo di presidente del Comitato scientifico del Consorzio organizzatore del festival: "Questo incarico per me è un onore – ha detto –. Sotto l’egida di Pico e della sua valenza nella storia, in dieci anni il Memoria Festival è riuscito a creare intorno a sé una comunità solida, interessata, attiva e sempre più ampia rimanendo legato al territorio, a questa pianura nella quale trascorro spesso parte del mio tempo. La memoria è uno dei temi da sempre a me più cari, anche come materiale costitutivo di culture e identità, nella sempiterna difficoltà di riuscire a farla convivere con la storia ma anche, come oggi, nel suo essere uno dei canoni per la conservazione in questo mondo tecnologico che tutto presume si debba e si possa archiviare. Immagino questo nuovo impegno come un viaggio con il mio caro amico Ernesto, tra quelli progettati per mare che non siamo riusciti a fare insieme".

"Siamo molto contenti della disponibilità del dottor Selva Coddè – ha sottolineato Marina Marchi, assessore comunale alla cultura –. La sua esperienza e competenza garantiranno continuità e sviluppo al lavoro prezioso lasciato da Ernesto Franco". Non cambia la struttura del festival: la direzione resta affidata a Giampaolo Ziroldi, mentre Maria Paola Bergomi è confermata presidente del Consorzio per il Memoria Festival.

