Il mercato Albinelli esce all’aperto con lo street food

‘Albinelli Street’ rappresenta un’occasione per far conoscere il Mercato Albinelli ai modenesi che non lo frequentano e a chi viene da fuori città e, anche, per dare l’opportunità a chi è già cliente di viverlo ‘all’aperto’, in una nuova versione grazie agli operatori del Mercato Albinelli e a tanti ospiti.

Il Mercato scende in strada e va ‘sotto le stelle’ con stand degli operatori dell’Albinelli che proporranno street food in piazza XX Settembre oltre alla consueta presenza della ristorazione in via Albinelli. Il Mercato tradizionale resterà chiuso, ma appunto diversi banchi saranno protagonisti della festa. "Sarà una serata all’insegna del buon cibo, da consumare in strada come aperitivo, e della buona musica dal vivo e con dj set, con ospiti di primo livello. E chi verrà potrà conoscerci e, lo speriamo davvero, tornare a trovarci per scoprire nel Mercato Albinelli un luogo di casa, il ‘cuore’ di una città splendida come la nostra Modena". Andrea Solieri, presidente del Consorzio Mercato Albinelli, presenta così l’iniziativa che andrà in scena sabato 1 luglio a partire dalle ore 18.30 e che si concluderà a mezzanotte. Se in Via Albinelli ci saranno i ristoranti del mercato con i loro menù per gustarsi un aperitivo e una cena accompagnati dalla musica jazz di Stefano Calzolari e Oscar Abelli, in Piazza XX Settembre ci saranno 10 stand degli operatori del mercato con Street Food di ogni tipo e genere, accompagnati da Radio Stella.