Il mercato Albinelli scende in pista

Mercato & Motori, crocevia dei sapori nel cuore della Motor Valley: è questo il titolo scelto per presentare le iniziative speciali del Mercato Albinelli in occasione del Motor Valley Fest.

Fino a domenica il Mercato Albinelli scenderà in pista sia sulle quattro che sulle due ruote. Tra gli stand del Mercato sarà possibile ammirare un motore Maserati MC - 12 da corsa, vettura che ha vinto i più prestigiosi campionati endurance a livello europeo e mondiale, grazie alla collaborazione con Duerre Tubi Style di Maranello azienda leader nel settore di componenti automotive, mentre per quanto riguarda le due ruote la D&G Motorsport, concessionaria ufficiale Yamaha a Modena, esporrà la Yamaha Nove, ideata per Vasco Rossi e autografata dallo stesso Blasco, oltre alla Tenerè.

"La collaborazione con queste due aziende ci consentirà di far rombare il Mercato – sottolinea Andrea Solieri, presidente del Consorzio Mercato Albinelli – un modo di fare festa insieme a tutta la città per questa importante iniziativa e, anche, per avvicinare all’Albinelli appassionati di motori che, entrando per ammirare il motore della Maserati o le motociclette Yamaha, scopriranno i sapori e l’atmosfera del nostro mercato cittadino".

Per l’occasione il Mercato Albinelli effettuerà una apertura straordinaria domenica dalle 8 alle 15, mentre sabato 13 resterà aperto anche al pomeriggio, dalle 7 fino alle 19.