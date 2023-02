"Il mercato dei piccoli animali non deve chiudere i battenti"

"L’amministrazione comunale ci ripensi e non chiuda il mercato dei piccoli animali che si svolge normalmente ogni domenica mattina in piazza Berlinguer, a Spilamberto". Questo, in sostanza, chiedono 719 persone, che ieri hanno depositato una petizione in municipio, affinché non sia appunto soppresso tale appuntamento. Domenica prossima, infatti, stando all’attuale cronoprogramma, è prevista l’ultima apertura del mercato. Che poi chiuderà, formalmente per essere ripensato e rivisto, senza alcuna data al momento sulla sua riapertura. In centinaia di persone, tra espositori e frequentatori, però, non ci stanno, e ieri hanno formalizzato nero su bianco il loro dissenso. "Con la presente raccolta firme – si legge tra l’altro nel documento depositato in municipio – si chiede l’annullamento della delibera di Giunta comunale n. 99 del 30 novembre 2022, con la quale di è stabilita la cessazione del mercato domenicale dei piccoli animali a partire dall’edizione 2023 (gli appuntamenti che si sono svolti quest’anno sono stati infatti finora dei recuperi, ndr), chiedendo il ripristino del mercato stesso con cadenza settimanale. Si ricorda che le origini di questo mercato risalgono al Cinquecento e che lo stesso riveste una notevole importanza storica e culturale, oltre a rappresentare una consolidata tradizione, specifica del Comune di Spilamberto". Tra i firmatari anche l’ex consigliere comunale Osvaldo Elmi, che sottolinea: "E’ importante che l’amministrazione ripensi alla sua decisione e ripristini questo mercato, che esiste da secoli e fa parte della storia di Spilamberto. E’ inoltre anche un’importante occasione di ritrovo per tante persone; si va quindi oltre l’aspetto commerciale".

Da parte sua, l’amministrazione comunale sta già valutando il da farsi e non è detto che questo appuntamento possa davvero riprendere. Nei giorni scorsi il sindaco Umberto Costantini ha infatti ricevuto un altro firmatario della petizione, Luigi Zanasi, proponendo (come riferito da Zanasi) la creazione di un’associazione per la gestione di questo mercato. Zanasi ne parlerà domenica prossima con gli espositori presenti al mercato e lunedì, ha riferito, ha già un appuntamento in Lapam per informarsi su come costituire un’associazione. Sempre ieri mattina, lo stesso primo cittadino ha ricevuto, per discutere del medesimo tema, i rappresentanti di associazioni ornitologiche. La situazione quindi è in evoluzione e Costantini si è riservato di intervenire nei prossimi giorni. Intanto, appunto, 719 persone si sono esposte con nome e cognome, chiedendo all’amministrazione di ripensarci.

Marco Pederzoli