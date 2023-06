Il mercato del lunedì "Se le associazioni vedono attività illecite facciano denuncia"

"Il funzionamento del mercato del lunedì al Novi Sad è trasparente e rispettoso delle regole". Così il Consorzio del mercato del lunedì replica alle accuse di Confcommercio e Confesercenti, che hanno parlato di "inaccettabile deriva del mercato", segnalando " fenomeni di distorsione delle regole di concorrenza leale". Ieri la replica del consorzio.

"Che due importanti Associazioni come Fiva-Confcommercio e Anva- Confesercenti, che hanno il compito di tutelare gli interessi degli ambulanti, continuino a denigrare il Mercato del lunedì lascia davvero perplessi – si legge nella nota del Consorzio – anzi fa arrabbiare perché si sta parlando di quasi 400 aziende che danno lavoro e che, pur in un contesto economico non semplice, offrono un servizio e producono reddito. Ben vengano i controlli volti a garantire il rispetto delle regole, ma va anche ricordato che le verifiche possono essere effettuate soltanto da soggetti con competenze ispettive. L’impressione netta è che i dirigenti delle Associazioni in questione non riescano a calarsi nella complessa realtà quotidiana vissuta dagli ambulanti i quali, invece, nonostante le reiterate critiche provenienti dalle Associazioni, in occasione delle elezioni del Consiglio di Amministrazione del Consorzio il Mercato continuano, democraticamente, a premiare persone che godono della stima dei propri colleghi. La merce usata è stata eliminata dal mercato per merito del lavoro comune dell’Amministrazione e del Consorzio il Mercato, malgrado l’inerzia prolungata delle Associazioni. Se i rappresentanti di queste ultime conoscono situazioni in cui questa regola viene violata allora facciano una denuncia precisa".

"In occasione del rinnovo della Convenzione con il Comune – continua la nota – sono state ottenute condizioni economiche migliorative; grazie a un accordo quadro, sempre frutto dell’impegno del Consorzio, gli ambulanti possono gestire la propria contabilità a condizioni particolarmente vantaggiose. In caso di mancata presenza del titolare della concessione della piazzola, qualora quest’ultima venga occupata da uno spuntista, al titolare viene restituita la somma altrimenti dovuta. Infine, parlare di gestione disastrosa e di mancanza di tracciabilità dei pagamenti significa non conoscere la realtà dei fatti. I conti del Consorzio sono assolutamente in ordine e anche i pagamenti sono tutti verificati e verificabili. In riferimento alla tracciabilità, si ricorda alle Associazioni che alcune difficoltà sono legate alla mancata dotazione tecnologica da parte di alcune imprese e che spetterebbe anche a loro il compito di favorire il necessario adeguamento. Il Consiglio, dopo l’ennesimo attacco, valuterà l’opportunità di adire le vie legali a tutela della propria reputazione e nell’interesse dei colleghi che partecipano al Mercato del lunedì".