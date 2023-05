Il merito, anomalia italiana Dialogo con Santambrogio

di Maria Silvia Cabri

Una conversazione con il filosofo Marco Santambrogio su ‘Merito. Le pari opportunità, il valore del talento e la Costituzione italiana’. L’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 17.30 al Teatro San Carlo di Modena. Il principio del merito è inscritto nella nostra Costituzione ed è strettamente connesso all’eguaglianza, alle capacità, al diritto di accesso, al riconoscimento e valorizzazione delle competenze: il filosofo Marco Santambrogio, in collaborazione con il Festivalfilosofia (nell’ultima edizione dedicato alla giustizia) approfondirà questi temi nel corso dell’incontro a cura di Bper Banca. Dati alla mano, siamo il Paese meno meritocratico d’Europa. Lo dice il ‘Meritometro’, ossia uno strumento oggettivo in grado di misurare il grado di meritocrazia nei Paesi Europei, elaborato dal Forum della Meritocrazia in collaborazione con l’Università Cattolica, che si basa su sette pilastri: libertà, pari opportunità, qualità del sistema educativo, attrattività per i talenti, regole, trasparenza e mobilità sociale. In questo contesto l’Italia resta fanalino di coda. A dialogare con Santambrogio sarà Daniele Francesconi, direttore scientifico del Festival Filosofia: al centro, la questione del merito nelle sue relazioni con eguaglianza, capacità, diritto di accesso, riconoscimento e valorizzazione delle competenze, anche per mostrare come il principio del merito sia inscritto nella Costituzione italiana. Marco Santambrogio ha insegnato Filosofia del Linguaggio all’Università di Parma e all’Università San Raffaele di Milano. È socio fondatore della European Society for Analytic Philosophy (Esap) e della Società Italiana di Filosofia Analitica (Sifa). Le sue ricerche nell’ambito della filosofia analitica riguardano la filosofia del linguaggio, la semantica dei mondi possibili, il riferimento e la teoria della verità; si è occupato anche di filosofia morale e delle questioni del merito e delle uguali opportunità, collaborando con il ’Forum della meritocrazcrazia’.

L’appuntamento è a ingresso libero fino a esaurimento posti ed è visibile anche in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Bper Banca Forum Monzani.Gli ‘appuntamenti con l’autore’ proseguono sabato 10 giugno alle 17.30 sempre al Teatro San Carlo di Modena con una delle prime tappe dello ‘Strega Tour’, in cui i finalisti in lizza per il più prestigioso premio letterario italiano incontrano i lettori. L’evento è reso possibile dalla partnership di Bper Banca col prestigioso riconoscimento. L’incontro sarà condotto da Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellonci che organizza il Premio Strega.