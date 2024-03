Il messaggio di Ballista (Udi): "Non si tratta di una festa, ma di una giornata di lotta"

di Giorgia De Cupertinis

"Questa data non ha mai rappresentato una festa. L’obiettivo, infatti, non è quello di celebrare la donna: il femminismo nasce proprio per opporsi all’esaltazione, all’angelicazione, che rappresenta soltanto una gabbia dorata come ci ha già insegnato la storia. Al contrario, questa giornata ha un’origine squisitamente politica e nasce in favore al suffragio femminile. Non dimentichiamocelo". A parlare è Serena Ballista, presidente Udi, riavvolgendo il nastro di una storia lunghissima. Una storia che ogni giorno, ogni minuto, rinasce dentro allo sguardo di ogni donna.

Ballista, l’otto marzo è molto più che una semplice data.

"Sì. La giornata venne istituita nel 1910, ma già dalla seconda metà dell’Ottocento un enorme fermento culturale femminista guardava verso questa direzione".

Anche la mimosa assume un significato rilvante. Quale?

"Non è un omaggio floreale. Non è una variazione cromatica della rosa rossa che regaliamo a San Valentino, tutt’altro. L’idea della mimosa, un fiore che poteva essere raccolto in abbondanza e senza costi, fu di Marisa Rodano. E lo stesso fiore, inoltre, veniva consegnato per ’accompagnare’ i materiali distribuiti alle prime elettrici durante le amministrative del marzo 1946".

Davanti a sé, le donne hanno ancora molte sfide da affrontare. Quali sono le più impellenti?

"Sono tante, tantissime. Pensiamo soltanto che si muore ogni due giorni e mezzo di femminicidio e questo non è possibile. Così come nel mondo del lavoro la parità di genere è ancora lontana, a partire dai salari. Lo confermano, purtroppo, tanti studi e classifiche che vedono l’Italia agli ultimi posti".

Cos’altro?

"L’attenzione sia a 360 gradi. Un esempio: la protesta degli antiabortisti davanti al Policlinico, per noi, è inaccettabile. Non perché abbiano espresso la loro opinione, ma perché così facendo hanno esercitato una pressione psicologica davanti a un luogo sensibile, come l’ospedale. Anche questa è violenza".

Quanto è importante puntare sulle scuole?

"Fondamentale. Servono fondi da investire sul rispetto dell’educazione di genere nelle scuole. Perché c’è bisogno di un’educazione seria per smontare l’ideologia patriarcale, inculcata dall’infanzia".

Lei è anche autrice di libri.

"Sì. Come ’Mimosa in fuga’, pubblicato con Carthusia, realizzato in collaborazione con l’Udi e con le illustrazioni di Paola Formica. È importante scrivere e leggere di questi temi, per conoscere la storia da cui veniamo e per riflettere. ’Per mille camicette al giorno’ invece sfata alcuni miti legati a questa giornata, raccontando il vero incendio del 25 marzo 1911 – il più grave disastro industriale della storia di New York– che nel libro fa da sfondo alle mobilitazioni sindacali femminili partite anni prima dell’incendio e continuate, a maggior ragione, anche dopo".