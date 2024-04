Il metato, un’antica tradizione:: "Riscopriamo le nostre radici"

Sapete cos’è un metato? Se non lo sapete, grazie a questo articolo lo scoprirete. Passeggiando in autunno per i boschi del Frignano la vostra attenzione sarebbe attirata certamente dalla grande quantità di castagne presenti al suolo. La castagna, infatti, rappresenta un prodotto simbolo del nostro territorio e in passato era conosciuta anche come ‘pane dei poveri’ proprio perché era facile da reperire. Questo prodotto veniva consumato fresco, cotto oppure ridotto in farina per permetterne una conservazione più lunga. Per fare la farina, però, le castagne devono essere prima essiccate in un metato. Il metato è un casotto in sasso a due piani di circa cinque metri per quattro metri: al piano terra c’è un fuoco, moderato e sempre acceso, il cui calore passa attraverso un graticcio che si trova al primo piano, sul quale è distribuito uno strato di castagne alto cinquanta centimetri. Le castagne di tanto in tanto vengono mescolate e solo dopo quaranta giorni sono pronte per essere sbucciate e macinate. Dalla farina di castagne si ricavano alcune ricette tipiche come i ciacci, le mistocche, la polenta dolce e il castagnaccio. Il metato, dunque, è un elemento tipico dell’Appennino, testimone della storia e delle tradizioni che si continuano a tramandare nel tempo. In passato c’erano molti metati sul nostro territorio e oggi i loro ruderi ne testimoniano la diffusione. Ringraziamo la famiglia Magnani che continua a mantenere questa antica tradizione che per noi giovani è stata una scoperta davvero interessante, come ricostruire un pezzo delle nostre radici che prima non conoscevamo.

Classe 2^H