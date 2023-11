Il miglior B&b del mondo ’Maria Luigia’ conquista anche il Financial Times

"L’isola che non c’è" di San Damaso, la "Botturaland" che comprende, oggi, Casa Maria Luigia e il nuovo ristorante ’Al Gatto Verde’ continua a far sognare. Nei giorni scorsi uno dei più autorevoli quotidiani del globo, il londinese Financial Times, ha consacrato la tenuta alle porte della città come miglior B&B del mondo. L’articolo, a firma di Ajesh Patalay, racconta un soggiorno da favola nella dimora in campagna di chef Massimo e della moglie Lara Gilmore, tra preziosi vinili, opere d’arte contemporanea, bolidi ’glocal’ – Ferrari, Maserati, Ducati – e soprattutto piatti sorprendenti. Questa consacrazione – l’ennesima, ma non meno importante – è valsa anche un elogio al re dei fornelli modenese da parte della ministra del Turismo Daniela Santanché, che ha detto: "Congratulazioni a Massimo Bottura e al suo staff per il prestigioso riconoscimento di miglior B&B al mondo per il Financial Times. Premi come questi valorizzano le eccellenze italiane e sono uno spot efficace per promuovere la nostra nazione". Tornando alle entusiastiche parole del Financial Times, viene elogiata soprattutto l’ormai mitica colazione di Casa Maria Luigia. Un ricchissimo buffet cucinato nel forno a legna del giardino, che è anche l’anima del nuovo ’Gatto Verde’ che vede al timone la specialista canadese Jessica Rosval. Più volte Bottura ha raccontato la genesi di questa leggendaria colazione. Si torna con la memoria alla tavola imbandita da sua nonna in occasione del Natale. "Era meravigliosa e io voglio che qui sia Natale tutti i giorni", dice lo chef col solito luccichio negli occhi. Da qui il cotechino con sbrisolona e zabaione ("perfetto", scrive il Financial Times), le frittatine con la cipolla caramellata, l’immancabile gnocco fritto con la mortadella e l’erbazzone. E, neanche a dirlo, aceto balsamico di ginepro, che lo chef mostra, a chi visita la sua tenuta, con fare da alchimista. Il titolo di miglior Bed and Breakfast è guadagnato anche grazie alla natura che circonda la tenuta e ne diventa, grazie alle sapienti scelte architettoniche e all’intuito di Lara Gilmore, parte integrante. Non a caso il neonato ’Gatto Verde’ è, dice lo chef, "un ristorante che mette al centro del progetto la sostenibilità. Usiamo i prodotti della tenuta, il miele delle nostre api, le erbe che crescono qui. E la struttura è a impatto zero, viene recuperata anche l’acqua piovana". Un passo nel futuro, diretto verso nuovi premi.