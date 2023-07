"Il ministero della Difesa ha più risorse per mantenerla"

"La associazione Italia Nostra Modena - spiega il presidente Giovanni Losavio, giudice di Cassazione in pensione - si interessò alla vicenda dello spostamento dell’Accademia militare, ma feci verifiche e stabilimmo non avesse senso passare dal ministero della Difesa alla Cultura". Losavio e una delle più antiche associazioni culturali d’Italia dunque dicono no al trasferimento dei cadetti dall’edificio seicentesco di piazza Roma.

Losavio perché no?

"Anni fa ci fu l’ipotesi che le scuole superiori militari dell’esercito italiano dovessero essere trasferite a Torino con passaggio in Piemonte della alta formazione militare che si svolge a Napoli e appunto a Modena. Dicevano che l’Unione Europea imponesse standard militari che non si potevano più assicurare a Palazzo Ducale".

Dunque?

"Feci una verifica diretta e a Roma, anni fa a casa di amici, incontri l’allora capo di Stato Maggiore dell’esercito e glielo chiesi per comprendere meglio la situazione".

E che le disse?

"Che l’esercito non avrebbe lasciato il Ducale di Modena, un luogo molto prestigioso e mi disse anche, sempre in via informale ovviamente, che la UE non aveva stabilito questi standard".

Quindi Italia Nostra che fece?

"A quel punto non aveva molto senso fare la battaglia per trasferire a Palazzo Ducale Biblioteca e raccolta estense anche perché appunto la Difesa ha finanziamenti non paragonabili alla cultura e si sarebbe rischiato forse il deperimento dell’importante palazzo. Abbandonammo quella linea e chiedemmo di realizzare una convenzione in modo da aprirlo sempre più al turismo".

Come oggi in effetti avviene.

"Sì, poi si potrebbe fare di più e meglio ampliando magari il godimento pubblico di quelle importanti sale storiche".

Comunque la situazione va bene così?

"Palazzo Ducale di Sassuolo era della Accademia che per un periodo vi teneva le selezioni dei cadetti. Ma a Modena non avrebbe senso portarvi il museo o la biblioteca estensi: enti ormai storicizzati a Palazzo dei Musei".

Stefano Luppi