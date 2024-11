Il ministro Bernini (Fi): "Competenza e passione. Uniti per vincere le sfide"

Prima ha attraversato piazza Grande a passo svelto, poi, una volta arrivata, è stata accolta dai candidati di Forza Italia, schierati in prima fila nel cuore della città. Così ieri mattina, il ministro Anna Maria Bernini ha fatto tappa a Modena per "lanciare" la lista di Forza Italia alle Regionali, una sfida che – calendario alla mano – si fa sempre più vicina. "I nostri candidati hanno competenze e passione, e oggi sono qui per ringraziarli, per dire grazie a chi ha scelto di metterci la faccia e dedicare parte della propria vita alla politica – queste le prime parole del ministro –. La campagna elettorale sta andando alla grande, e non vi è nulla di scontato rispetto all’esito del voto. Forza Italia sta crescendo in modo esponenziale e la Liguria ci ha dimostrato come il nostro partito sia determinante per la vittoria".

Bernini si è soffermata a lungo per presentare uno ad uno i candidati e affrontare con loro alcuni degli aspetti più importanti su cui è bene mantenere i riflettori accesi. Rilevante, tra gli altri, il passaggio sul tema dell’alluvione e del dissesto idrogeologico. "Noi di centrodestra siamo abituati ad assumerci sempre le nostre responsabilità – ha detto il ministro – Però ci aspettiamo un principio di reciprocità, mentre la Regione Emilia-Romagna invece non sa nemmeno cosa questo voglia dire. Abbiamo avuto due eventi alluvionali importanti: fare manutenzione ordinaria e straordinaria, fare casse di espansione che siano collegate ai fiumi, garantire gli invasi, sono tutti aspetti che rivestono un ruolo importante e di cui la Regione deve occuparsi. Non è accettabile solo parlare di cambiamento climatico. Bisogna prendersi cura del territorio". Tappa a Modena, ieri, anche per il vicepremier Matteo Salvini. "Un’importante occasione – racconta Giovanni Bertoldi, candidato al consiglio regionale per la Lega – condiviso con i candidati e i militanti. Quella delle regionali è una sfida a cui stiamo guardando con determinazione e forte impegno". Dopo il pranzo, si è tenuto inoltre un incontro con il Senatore Massimo Garavaglia su Pnrr e finanziaria.