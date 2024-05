Il ministro Giorgetti: "Una sfida coraggiosa"

"Modena è una realtà complicata. E qui la battaglia è impegnativa, ci vuole coraggio e determinazione. Questo non manca alla Lega di Modena e nemmeno al candidato sindaco. La Lega spesso è criticata per le posizioni rozze ma chiare che assume, però purtroppo abbiamo ragione, gli altri ci arrivano tanto tempo dopo: vale per tantissime situazioni diverse, come l’immigrazione, la transizione green, bellissimi obiettivi che non si riescono a raggiungere se non ci sono i mezzi. Quello che continueremo a fare è difendere le ragioni della nostra gente nella nostra terra". Con queste parole ieri mattina, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti è arrivato in città ed ha incontrato i militanti e i candidati della lista che, nello stesso giorno delle europee, si presenterà a sostegno del candidato del centrodestra Luca Negrini, di Fratelli d’Italia. Proprio il candidato sindaco Negrini, inoltre, ha ieri mattina sottolineato come "la partita sia difficile, ma non impossibile. Tant’è che il mio slogan riguarda proprio ’il coraggio di cambiare la storia’. Abbiamo un centrodestra unito e questo lo ripetiamo a gran voce".

A margine dell’evento, Giorgetti è entrato in merito al tema del Superbonus (mentre, all’esterno dell’edificio, si era ritrovato anche un gruppo di persone dell’associazione ’Esodati del Superbonus’ per evidenziare al contrario le loro criticità). "Non è stata sposata la mia linea, è stata sposata la linea del buonsenso, dell’interesse generale del Paese" ha aggiunto Giorgetti commentando la pubblicazione dell’emendamento che prevede, tra l’altro, l’obbligo di spalmare i crediti del Superbonus su 10 anni per le spese sostenute nel 2024. "Adesso chi leggerà l’emendamento capirà esattamente che cosa c’è scritto".