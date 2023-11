Il ministro Sangiuliano a Palazzo Ducale

Un Ministro a Palazzo Ducale. Oggi pomeriggio la delizia estense accoglie infatti Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura, atteso in città verso le 16,30. Dopo l’ampia risonanza garantita al ‘palazzo’ dal recente servizio andato in onda su ‘La 7’, un’altra importante occasione di visibilità per il seicentesco ‘palazzo’ sassolese.