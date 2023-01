"Il mio cane azzannato, mi ha difeso da un pitbull"

Un pitbull di grossa stazza sbuca da dietro una siepe in via Coccola e aggredisce il suo cane. Lei rimane dapprima impietrita per lo spavento, poi chiama in soccorso suo padre e il suo fidanzato. Nel mentre, il padrone del pitbull accorre e si getta sul suo cane, che stava azzannando l’altro. A forza di pugni, riesce a separare i due animali. Quindi, chiede velocemente scusa per l’accaduto e sparisce nel nulla. Ora, su di lui, pende comunque una denuncia contro ignoti fatta presso i carabinieri. Questo, in estrema sintesi, quanto accaduto poco dopo la mezzanotte tra mercoledì e giovedì scorsi a Spilamberto. A raccontare come si sono svolti i fatti è la padrona del cane aggredito, Martina Montanari. "Poco dopo la mezzanotte tra mercoledì e giovedì – riferisce Martina – mi trovavo in via Coccola, praticamente a duecento metri da casa mia, per fare passeggiare il mio cane. Lui, infatti, è abituato in questo modo per espletare le sue necessità quotidiane. E’ un meticcio di grossa taglia, sui 35 chili, che abbiamo preso dal canile di Modena. A un certo punto, dalle campagne circostanti, è sbucato verso di noi un pitbull di grossa taglia, apparentemente sui 40 – 45 chili. Bug, il mio cane, mi ha fatto praticamente da scudo e il pitbull lo ha subito aggredito, prima mordendogli il naso e poi attaccandosi al collo. Sul momento sono rimasta pressoché pietrificata dallo spavento, poi ho chiamato in soccorso mio padre e il mio ragazzo. Nel mentre, il pitbull stava azzannando Bug al collo. In quegli istanti si è fermato un automobilista, che ha preso in mano un martello, ma non è intervenuto perché entrambi avevamo paura di essere poi attaccati dal pitbull.

Poco dopo è accorso anche il padrone del pitbull, che è andato a finire nel fosso di via Coccola insieme ai due cani e, tirando violentissimi pugni al suo pitbull, è riuscito a separare i due animali. Bug sanguinava molto, essendo stato morso al naso. Dalla visita veterinaria fatta l’indomani, fortunatamente è emerso che non ha lesioni gravi; il pitbull, infatti, cercando di morderlo al collo gli ha preso la pettorina, e lui rimanendo pressochè immobile si è salvato. Dopo che il padrone del pitbull è riuscito a riprendere il suo cane, ha chiesto velocemente scusa e si è dileguato. Non siamo riusciti a sapere chi è e a chiedergli alcunché. Ho quindi presentato dai carabinieri denuncia contro ignoti, per omessa custodia e malgoverno di animale.

La notizia più bella è che Bug fortunatamente sta bene; io però sono ancora molto spaventata. Se il mio cane non si fosse frapposto, il pitbull avrebbe potuto attaccare direttamente me".

Marco Pederzoli