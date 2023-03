"Il mio Cyrano a colori tra vintage e note pop"

il ‘Cyrano de Bergerac’ di Arturo Cirillo il protagonista al teatro Storchi di Modena fino a domenica. Il poeta-soldato nato più di un secolo fa dalla fantasia di Edmond Rostand è stato oggetto di numerose reinterpretazioni nei diversi linguaggi, come peculiare è quello posto in scena da Cirillo che, oltre a curarne la regia, riveste anche il ruolo del protagonista.

Un grande classico: che adattamento è il suo?

"Arrivando dopo una lunga sequenza di edizioni, anche teatrali, mi sono preso la ‘libertà’ di portare in scena Cyrano ma anche molto ‘altro’: ripropongo in buona parte il testo di Rostand e la storia d’amore, ma ad esempio sacrifico il periodo storico, accentuando più il lato poetico e visionario e meno quello di uomo di spada ed eroe della retorica, con delle rielaborazioni di quelle musiche, ma anche elaborazioni di altre note, da Modugno a Èdith Piaf a Fiorenzo Carpi. Il naso, ovviamente non può mancare, ma si contamina con quello di Pinocchio, che cito come gioco d’infanzia di Cyrano. Dunque, il personaggio di Rostand ma in un coloratissimo e sfavillante musical, tra il vintage e il pop".

Tra le tante metafore quale ha scelto?

"Quelle che più mi interessano e colpiscono. Il senso di profondo smarrimento, la morte di Cristiano, quella di Cyrano che diventa un pezzo di legno di ciliegio, che richiama Maestro Ciliegia e Geppetto. Quello che più mi colpisce non è tanto l’aspetto eroico, guascone, moralistico ma appunto il grande fallimento di tutti i personaggi". Quanto è attuale?

"Tanto, nella sua interezza: la costruzione di un personaggio immaginario, una sorta di avatar che non esiste nella realtà, una relazione fittizia, ‘a distanza’. Le frustrazioni, le insicurezze sono proprie di noi contemporanei, specie delle ultime generazioni. Cyrano e Cristiano pensano di realizzare insieme un punto di forza ma in realtà è un punto di debolezza; uno è brutto e l’altro non è capace di sedurre. Stanno giocando per nascondere la loro insicurezza, ed è sbagliato, è meglio farsi conoscere per quelli che si è in realtà".

Se ne traggono insegnamenti…

"Io stesso sto imparando a volermi più bene e ad accettarmi di più anche nei miei lati negativi. Le nuove generazioni fanno più fatica, nella disperata continua ricerca di essere belli, tra trucchi, filtri, foto artefatte, personaggi inventati".

C’è qualcosa di autobiografico nella scelta di questo testo?

"Un ritorno all’adolescenza, quando ho visto per la prima volta il musical con Domenico Modugno e Catherine Spaak al Politeama di Napoli, Riandare con la memoria a quella esperienza di giovane spettatore è per me risentire, forte come allora, l’attrazione per il teatro".

r.m.