"Il mio giallo? Fuori dagli schemi"

Gabriella Sessa, milanese di nascita, psicologa e psicoterapeuta, ma modenese di adozione, è tornata in libreria. Questa volta con un libro giallo-poliziesco, dal titolo

’Il commissario Titti e il caso del Pizza Express’ Intrecci Edizioni.

Chi è il commissario Titti?

"Il commissario Cristina Ferrari (Titti per la sua mamma) è una giovane poliziotta al suo primo incarico. Con tutte le incertezze e insicurezze del caso, afflitta da una madre neo separata e parecchio impicciona, avrà al suo fianco,per risolvere un caso di omicidio nella ’Bologna bene’, una badante immigrata da un paese dell’Est".

Come è nata l’idea di un libro giallo dopo tanti saggi?

"Avevo voglia di scrivere qualcosa di più leggero ma uscendo dai soliti schemi dei commissari letterari burberi e misantropi. Mi sono parecchio divertita a farlo".

Nonostante lei viva Modena, come mai la vicenda è invece ambientata a Bologna?

"Ambientarla a Bologna mi ha consentito di avere maggiore libertà nel descrivere luoghi, situazioni e soprattutto personaggi".

Possiamo aspettarci altre ’avventure’ del commissario Titti?

"Assolutamente si".

Non mi dica che è già pronta con un nuovo libro?

"Il prossimo caso del commissario è già alla prima stesura,con gli stessi personaggi: la ex badante moldava riciclatasi in investigatrice privata,la mamma che nel frattempo si è fidanzata, l’amica psicologa che si occupa di donne vittime di violenza".

Lei è anche pittrice. Come alterna questo suo hobby con la scrittura e parallelamente con il lavoro che continua a portare avanti?

"Sono madre di due figli e un gatto. Per anni ho lavorato quaranta ore a settimana: se non sapessi come fare a conciliare vari impegni e esigenze, sarei già morta di stanchezza. Da tre anni però sono in pensione,i figli sono grandi,il gatto resta bisbetico ma la pittura, invece, resta un luogo di pace e riposo della mente".