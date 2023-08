Il miracolo di Teresa, nata in auto "Un’ora per l’ospedale: troppi rischi"

"Si può parlare di ‘miracolo’ perché tutto è andato bene, sia per mia figlia che per me. Altrimenti dovremmo parlare di ‘tragedia’". Giuditta Frassoldati, 35 anni, residente a Finale Emilia, lunedì pomeriggio ha dato alla luce Teresa, 3,015 kg di peso e 52 centimetri di lunghezza. Giuditta, riferito a Teresa parla di ‘bimba miracolata’ perché sua figlia è nata in automobile, in una piazzola lungo la strada, proprio sotto al cartello stradale di Gorghetto, mentre con il marito Dario Braida si stavano recando al Policlinico di Modena. "Il termine era il 18 agosto – spiega la mamma – ma Teresa evidentemente ha avuto fretta di venire al mondo. Ora riesco a raccontare come sono andate le cose quasi con un sorriso perché tutto è finito bene, ma stanotte (ieri per chi legge, ndr) non sono riuscita a chiudere occhio per l’adrenalina e pensando ai rischi che avremmo potuto correre". Inevitabile il riferimento alla chiusura del Punto Nascita dell’Ospedale di Mirandola: "Da casa mia al Santa Maria Bianca sono 15 minuti di macchina: avremmo avuto tutto il tempo di arrivare in ospedale. Quando ho iniziato a sentire le prime contrazioni – spiega – ci siamo subito messi in auto perché ci vuole almeno un’ora ad arrivare al Policlinico, traffico permettendo. Sono partita per tempo, ma quello che è accaduto dimostra che qualsiasi cosa può capitare e avere un ospedale a un’ora minimo di auto è un vero e proprio rischio: per me, per la bambina e per tutte le altre mamme e figli che si potrebbero trovare in una situazione simile". "Ero convinta di arrivare al Policlinico per farmi fare il tracciato, poi a livello di Gorghetto mi si sono rotte le acque e le contrazioni si sono fatte più dolorose. Dario ha chiamato il 118: la Croce Blu di Mirandola è arrivata da San Prospero e nel frattempo si è attivata anche l’auto medica. Ma quando sono arrivati la testina di Teresa era già uscita. Dario mi ha detto: ‘E’ fuori’. Con la seconda spinta è nata: tempo record, 10 minuti. I volontari della Croce Blu mi hanno caricata sull’ambulanza, in direzione Policlinico; è salito anche mio papà, Medico di Medicina Generale, che nel frattempo ci aveva raggiunto e ha sentito il cuoricino della bimba". "Ricordo che continuavo a ripetere ‘pensate alla piccola’ – dice Giuditta –. Gli altri due parti che ho avuto hanno presentato complicanze ed ero terrorizzata. Chiudere il Punto Nascita a Mirandola è stato un grande sbaglio".

