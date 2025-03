Il Modena del gruppo e delle rivincite

Ci piace pensare che mercoledì a Bagazzano il presidente Rivetti, al momento della posa della prima pietra del centro sportivo, si presenterà fresco e riposato avendo dormito profondamente come il principe di Condè di manzoniana memoria la notte avanti la giornata di Rocroi. Potenza di una vittoria. Certo, l’appuntamento sarebbe stato ugualmente suggestivo e importante anche se le cose col Catanzaro non fossero andate bene, ma certo i pensieri un po’ di tutti dopo il successo di sabato saranno più leggeri, e ci saranno sorrisi certamente più di soddisfazione che di circostanza.

Si torna a respirare un po’ l’aria balsamica del dopo Cittadella, ma stavolta sarà un bene, prima di guardare in alto, di essere più che altro rinfrancati dall’aver aumentato il vantaggio, passato a cinque lunghezze, sulla zona pericolosa e di avere ancora, a sette giornate dalla fine, ben dieci squadre alle spalle che avranno una marea di scontri diretti nei quali inevitabilmente si ruberanno punti a vicenda. Ed anche il calendario detta prudenza: se dopo il successo col Citta proponeva un cammino insidioso ma non impossibile, oggi mette davanti ai gialli due impegni consecutivi con le due prime della classe, Pisa e Sassuolo.

Senza fare l’errore di passare dalla depressione del post Castellammare all’ottimismo più sfrenato, ci sono comunque elementi che inducono a vedere con meno nubi di ieri il cielo del prossimo futuro. Innanzitutto la reazione che ha avuto il gruppo, avvenuta contro una avversario come il Catanzaro che mai, è giusto ricordarlo, aveva conosciuto la sconfitta in questo 2025. E il tutto è passato, oltre che da un Antonio Palumbo tornato ai grandi livelli del girone di andata, dalla rinascita, o rivincita se preferite, di due giocatori che hanno trovato sul campo la loro grande giornata, e non solo perchè sono stati gli autori delle reti che hanno steso i giallorossi al Braglia.

Luca Magnino, letteralmente ‘inventato’ da Mandelli nei tre difensori visto il ko di Dellavalle, nel doppio lavoro di braccetto di destra e di francobollatore del giallorosso Ilie, ha giocato una delle sue più belle gare in gialloblu, e che con la rasoiata dell’1 a 0 ha cancellato in un istante lo scomodo ricordo della rete fallita da pochi passi a Salerno. E naturalmente Ettore Gliozzi, entrato dopo l’intervallo per un evanescente Pedro Mendes e che ha disputato quarantacinque minuti di buonissimo livello, sublimati dal gol vittoria. E non va dimenticata la gente del Braglia, che aveva contestato la squadra nei giorni precedenti ma che nei novanta minuti ha dato un grande supporto di passione, amore e maturità sportiva.

Alessandro Bedoni